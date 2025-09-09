專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
雲南餐廳「嵐」，與束河古镇自然美和諧共生
位於雲南束河古鎮的「Lan嵐·云南」餐廳，採用半開放式結構設計，宛如一株生長中的有機植物。
這間佔地22,604平方呎的餐廳坐擁玉龍雪山美景，以「消融邊界」為核心，突破歷史區域常見的商業化困境。
FUNS方糖空間設計顧問設計總監羅斌表示：「我們在設計上打破了傳統建築的封閉感，以半開放式結構讓空間如植物般自然生長。」
餐廳以原生竹節包裹花園，營造蜿蜒小徑和茂密綠意。300米長的入口通道成為一段令人平靜的過渡空間。隱藏的鋼骨結構支撐著竹編建築，呈現出彷彿從地面自然生長的效果。花園中心設有一個反射池，倒映著上方的竹棚頂蓋和遠處的雪山輪廓。
空間設計靈活多變，白天可作為開放市集，黃昏轉為社交場所，夜晚則化身私密觀景空間。觀景台和臨水座位提供絕佳視點，階梯式用餐區鼓勵客人延長停留時間。
材料選擇在營造氛圍中扮演關鍵角色。粗獷的石牆與精緻的竹編天花形成鮮明對比，喚起文化記憶而不落入俗套。野石、青石板、回收木材和竹結構反映了茶馬古道的歷史韻味。
日間陽光透過竹編頂棚灑落，夜晚則以燈串和銅製壁燈營造溫暖邀人的光影。
羅斌總結：「在這次Lan嵐·雲南bistro餐廳的設計中，我們以自然為脈絡，以時間為媒介，營造出一個剝離喧囂、回歸本質的存在。在光影流轉之間，讓人得以暫停、沉澱，用身體感受建築、材質和自然之間真實共振的純粹狀態。」
Photos: He Chuan from Here Space
