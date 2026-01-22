立即投選年度十大消費新聞
雲南昆明旅行團優惠低至67折｜每日人均$970.1起！年廿九出發避年 走勻著名景點：玉龍雪山、大理古城、麗江古城
雲南是近期年輕一輩的人氣旅遊選擇，當地風光如畫、濃厚民族文化，與一般的打卡景點不同。不過要上網爬文再安排行程，都要花費心思、時間，不如參加旅行團，由專人帶領兼省卻事前準備工夫，輕鬆享受旅程！KKday雲南昆明純玩6天團現有67折優惠，包含來回機票人均每日$970起，相當抵玩，即睇詳情～
每日人均低至$970.1！包香港直飛昆明機票
KKday雲南昆明6天團最快1月29日出發，2月出發日期更安排在農曆新年前，變相可以Last Minute報團避年！由香港機場搭直航到昆明長水國際機場，下機後立即展開行程！6日行程中會走訪多個著名景點，包括大理古城、麗江古城、玉龍雪山景區、束河古鎮、雲南滇池「高原明珠」等，不但包足每日3餐，還安排入住晶璽希爾頓酒店、麗江富華麗朗酒店或其他同級酒店，甚少自費項目。Yahoo Travel計過團費，現時67折後人均$4,099起，再加機場稅及服務費，總數$5,821起，除開每日人均$970.1起，這個價錢有齊機票、酒店、交通、景點門票、每日餐膳，十分划算！
【中國】雲南昆明純玩6天團｜香港直航｜四季雲南、昆明大理麗江、玉龍雪山最高峰冰川公園、夜遊麗江古城
價錢：2人一房$8,198起
（原價$12,282起），人均$4,099起
出發日期：2026年1月29日、2月14／15／16日
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
珠海長隆飛船酒店送20吋行李箱優惠｜人均$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國／長隆秀＋送上網卡
農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城
