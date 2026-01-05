雲吞雞煲食譜｜砂鍋雲吞雞煲做法

2026年1月5日週一 下午3:34

最近天氣又變冷了，是不是想吃暖呼呼的菜呢？今天跟大家分享砂鍋雲吞雞煲，聽起來很簡單，但想做得好吃，雞不破皮，雞肉嫩滑，其實是有些小技巧的！如果想雞更好吃，煮前可先用鹽醃一醃！ 影片：https://youtu.be/_j5TcJumwgY

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

新鮮雞全翼 3隻

金華火腿 40克

雲吞 10顆

娃娃菜 2棵

小棠菜 5棵

乾瑤柱 適量

雞湯 300毫升

水 500毫升

薑 3片

蔥 2棵





作法:

1 ： 洗淨乾瑤柱，浸軟；蔥切段，煮沸水加蔥段和薑，雞全翼汆水2-3分鐘，撈起放入冰水/涼水過冷河





2 ：金華火腿汆水1分鐘，金華火腿切片



3 ：娃娃菜切大塊，分開硬梗和嫩葉，洗淨； 先將娃娃菜梗部、金華火腿 、瑤柱和瑤柱水放入砂鍋，加雞湯和水，蓋蓋小火煮30-45分鐘，熬湯底



4 ：45分鐘後加雞全翼，蓋蓋小火煮5分鐘，關火焗10分鐘



5 ：利用這空檔洗小棠菜，煮小棠菜和雲吞



6 ：雞全翼焗10分鐘後加剩下的娃娃菜葉，蓋蓋小火煮5分鐘，最後放入雲吞和小棠菜即可，吃前可加熱

