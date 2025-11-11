雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」

參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。年初雲浩影喺叱咤頒獎禮上得獎而成為討論焦點，唔少巴打認為Cloud係新一代仙氣女神，新碟造型照更被認為力迫張柏芝全盛時期！

雲浩影

雲浩影

不過近日有網民喺thread度post出IG截圖，有位網民將同雲浩影去夜店消遣嘅照片放上網，但係枱上放有水煙筒，令人討論Cloud係咪有份食，仙氣變成煙氣？再者，香港法例禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。

雲浩影被指去水煙吧蒲

從其他帖文估計，原post者可能係雲浩影男友、音樂人T-Ma嘅朋友，而該相片亦未見出現於原post者嘅限時動態。有網民就雲浩影去水煙吧發文明寸「又話仙氣女神」，不過該網民曾多次發文取笑雲浩影等藝人，不排除係hater。

