雲浩影Cloud宣傳新歌《你的損失》快閃鬧市做樹窿 擅長開解青春期惱煩

雲浩影（Cloud）日前為宣傳新歌《你的損失》，在銅鑼灣行人專用區，設了一個紅色懷舊電話亭，她化身「心事聆聽專員」，透過電話專線聆聽「迷雲黨」（Cloud歌迷暱稱）的心事，她坐在電話亭外優雅的枱椅前，寫下專屬密語在小卡上，為對方打打氣。活動吸引途人圍觀，非常熱鬧。Cloud自言並非專業感情專家，最擅長解答青春期煩惱。

「今日喺度聽啲朋友仔傾訴，聽吓佢哋嘅煩惱，係『心事台』。有啲係愛情煩惱、父母想知點樣同子女相處？關於友情啦，例如就嚟畢業，友情點樣維繫？亦有講暗戀、情侶間相處等等⋯⋯聽到好多唔同嘅故事。」Cloud每一位都細心聆聽，亦有給予意見。她說：「我都鍾意畀意見，因為好多人問我嘢，都係想知我嘅角度點睇，畀完意見我都會戴返個頭盔，始終情況真󠄉實係點，只有你自己知，我嘅意見只用作參考。」

每次Cloud 推出新歌，都會收到好多留言，她說：「有朋友仔會話我知，佢哋都身同感受，首歌好鼓勵到佢哋，亦都好多人搵我傾心事，聽到好多故事，今次可以直接回應到大家。」她揚言最擅長解答青少年的煩惱，說：「大約11至25歲嘅青少年，即係青春期。」而她的青春期煩惱，就向父母和身邊的好朋友傾訴，試過煲通宵電話粥，她說：「試過最長傾電話係傾通宵，講到見到太陽出嚟。」

Cloud說：「平時我唔係『樹窿』，反而經理人係我嘅『樹窿』，我喺佢哋身上學到好多諗嘢嘅方法，有時只要轉一轉念，就可能成件事唔同咗。」之前宣傳另一首歌曲時，在行人專用區沉浸式睇書，今次講電話，Cloud笑言下次想嘗試在鬧市中間睡覺、煮飯、開餐等「生活化」的行為。

