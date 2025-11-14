Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雲海匯及囍慶「奢華盛宴」低至5折！人均$180起食八道菜 黑棕燒鵝/頂級關東刺參/冰鎮清酒鮑魚｜Black Friday優惠2025

優質完美的盛宴，代表着最好的食材，也是最完美的演繹！這款以優質食材打造的冬季當造「鮑魚、關東刺參奢華盛宴」，以「優質完美八道菜盛宴」姿態登陸囍慶顯徑、囍慶科學園、雲海匯三家門店，11月14日下午3時更登上KKday獨家優惠，快閃低至5折，人均只需$180起即可暢享頂級味蕾體驗，錯過難求！

按此查看雲海匯、囍慶奢華盛宴優惠

八道菜必食頂級關東刺參/東瀛冰鎮清酒鮑魚

「八道菜鮑魚、關東刺參奢華盛宴」匯聚了八道冬季應季佳餚，每一口都是匠心與鮮味。必食頂級關東刺參伴海棠，軟糯彈牙，裹滿濃郁瑤柱汁，膠原蛋白滿溢；東瀛冰鎮清酒鮑魚冰鎮鎖鮮，清甜彈牙且帶有淡淡酒香，雙重海鮮奢華體驗讓人回味；黑棕燒鵝皮脆肉嫩，搭配肥瘦均勻的五層叉燒，還原了粵式燒臘經典風味；而溫潤藥膳煲羊肉湯則可驅寒養生，一口暖透身心，是冬季滋補佳品。開席不要忘了蒸魚，2-3人享蒸原條珍珠斑，4人或以上升級清蒸藍瓜子斑，鮮甜嫩滑！

主菜與配菜、甜品的搭配讓用餐體驗更為圓滿，一道金瑤扒豆苗以瑤柱鮮味點綴脆嫩豆苗，清爽解膩！臘香濃郁的臘味糯米飯填飽味蕾，飯後搭配溫潤解膩、暖心養顏的圓肉紅棗茶，每位更敬送紅酒1杯或飲品1罐。套餐原價一位$360，現星期一至五僅需$180，星期六日及公眾假期則$210，開放預訂至2026年2月10日，聖誕、元旦、團年旺季均可適用，每位更送紅酒1杯或飲品1罐；不論家庭聚餐、好友小聚還是團年宴請都超合適，趕緊鎖定優惠，來一場冬季奢華之旅！

頂級關東刺參

【5折優惠】囍慶顯徑/囍慶科學園/雲海匯｜優質完美八道菜盛宴（用餐時間：18:00-20:00）

特價：$180起/位｜ 原價：$360起/位

現場另收茶芥、加一服務費及酸菜費

SHOP NOW

東瀛冰鎮清酒鮑魚

藥膳煲羊肉湯

黑棕燒鵝、五層叉燒

雲海匯

地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖（地址）

囍慶科學園

地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓（地址）

囍慶顯徑

地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（屯馬線顯徑站）（地址）

