雲端對談(普通話節目)第三系列第七集 專訪財政司司長陳茂波(上)

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
MAMA 2025 CHAPTER 2 文字直播｜大會開場公布周潤發將現身 GD拎獎為港發感言： 希望大家加油
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
NBA盃8強出爐：湖人撼馬刺 雷霆鬥太陽
【Now Sports】NBA盃周五結束分組賽閉門戰，8強產生，首屆冠軍洛杉磯湖人會對上聖安東尼奧馬刺。湖人周五擊敗獨行俠後，在西岸B組4戰全勝取得出線資格，會與C組力壓丹佛金塊獲得小組首名的馬刺，在8強交手。馬刺和金塊同日的高手過招，雙方的戴雲華素（Devin Vassell）與謝武梅利均大發神威，前者取得本季新高的35分，後者更入了37分，可是最後還是華素帶領的馬刺，以139:136在客場險勝。8強其餘對碰，西岸還有奧克拉荷馬雷霆與鳳凰城太陽，兩隊周五在西岸A組對壘，雷霆以123:119險勝，但輸波的太陽是西岸3支小組成績最好的第2名，因而取得外卡資格，會在8強再撼雷霆。至於東岸方面，取得外卡資格的是邁阿密熱火，在東岸8強會對奧蘭多魔術，而另一條線則是多倫多速龍硬撼紐約人。NBA盃8強組合東岸奧蘭多魔術（1） vs 邁阿密熱火（4）多倫多速龍（2） vs 紐約人（3）西岸奧克拉荷馬雷霆（1） vs 鳳凰城太陽（4）洛杉磯湖人（2） vs 聖安東尼奧馬刺（3）now.com 體育 ・ 4 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜駐港國安公署：堅定支持特區依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑
大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡、83人受傷。駐港國家安全公署今日發聲明指，在這危難時刻，「反中亂港」分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂，公署堅定支持特區政府依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑。 駐港國安公署批評這些人士泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動am730 ・ 1 小時前
費力克認也馬被Cucu凍結
【Now Sports】巴塞隆拿新星也馬在周二大敗給車路士一役表現沉寂，被換出時還面露不悅，但教練費力克仍為他說好話。「他沒事，感覺很好。」費力克周五在對艾拉維斯的賽前記者會上，談及也馬（Lamine Yamal）：「很多球員被換下時也會不高興，包括我以前是球員時，很多時候也反應不太好。」對於這名小將對車路士時表現不佳，費力克再補充：「古古尼也是世上最佳的閘位球員之一，非常優秀，所以這種情況（也馬被凍結）也正常。現在這場比賽，輪到也馬要站出來證明自己的時候了，我們必須忘記對車路士的大敗，他也必須展現出自己的實力。」對上兩場比賽已傷癒復出的夏芬拿，可能在周六重返正選陣容，費力克便這樣評價這名巴西國腳的重要性：「在我看來，他是隊內最專注的球員之一，我很想念他。他完美契合我們的戰術理念，通常能對比賽產生非常積極的影響；攻防轉換非常出色，上季的出色表現並非偶然，而他現在也非常渴望展現自己的實力，希望他能向我們證明這一點。」西甲 巴塞隆拿VS艾拉維斯Now TV 632台 29/11 23:15直播now.com 體育 ・ 6 小時前
MAMA 2025 完整得獎名單｜主持朴寶劍登場默哀 Rosé《APT》奪「SONG OF THE YEAR」
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
空中巴士緊急停飛約6000架A320系列客機 香港快運指航班運作正常
歐洲飛機製造商空中巴士緊急停飛約6,000架A320系列客機，香港客運指航班運作正常。 目前航班運作維持正常 空中巴士指客機的飛行控制軟件容易受強烈太陽輻射影響，需要修正，令多間航空公司需取消或延誤航班。香港快運回覆傳媒查詢，指知悉涉及A320型號客機的維修要求，超過一半受影響客機已完成相關檢查及維修，預期am730 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28 日）下午 3 時已造成 128 死 79 傷，包括有消防員殉職，至少 200 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 8 人。Yahoo新聞 ・ 2 天前
電池問題或致純電模式失效 比亞迪召回近8.9萬輛車
【on.cc東網專訊】內媒周六（29日）報道，內地電動車龍頭企業比亞迪近日向國家市場監督管理總局備案召回計劃，涉及兩款批次共88,981輛秦PLUSDM-i車型，召回原因為動力電池包一致性問題，可能導致純電模式失效，存在安全隱患。on.cc 東網 ・ 8 小時前
首回LA倒戈湖人 AD擋不住當錫利夫斯
【Now Sports】安東尼戴維斯上季季中轉投達拉斯獨行俠後，首次回洛杉磯湖人主場倒戈，可惜被舊隊友利夫斯及對面同樣倒戈的盧卡當錫搶盡風頭，球隊最終也以119:129落敗。這場比賽，同樣是安東尼戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣近1個月以來首次復出。獨行俠在他助陣下打出水準，在第2節全隊攻入40分，半場領先湖人兩分。湖人雙將盧卡當錫和利夫斯，上半場已合共帶來35分進帳，而第3節靠利夫斯頭段便連轟3球三分球，助湖人反超7分，但獨行俠未放棄，在最後一節剩餘7分多鐘，靠AD跳射命中，一度再要回1分領先。不過，比賽最後階段，湖人那邊廂有勒邦占士回神，並在最後兩分鐘一球三分命中，令雙方差距拉開至10分，最終湖人成功喜迎6連勝。利夫斯是湖人今場最出色球員，手感奇順15射12中，包括三分8中6，貢獻38分和8籃板，當錫也有35分和11助攻，而上半場得兩分的占士，下半場總算在重要關頭回神，上雙得13分。獨行俠方面，AD上陣打了28分鐘，表現未算太突出，甚至是正選5人得分最低，只獲得12分，而狀元古柏法拉格也只得13分，但有11次助攻，而PJ華盛頓則錄得全隊最高的22分和9籃板。now.com 體育 ・ 5 小時前
摩通：中資股利好多 明年大漲 復甦初期入市良機 升評級至「高配」
摩根大通上調中資股評級至「高配」，並預期市場明年有機會上調對本港企業盈利預測。市況方面，恒指11月全月埋單微跌47點（0.2%），周五（28日）成交額更降至7周以來最少的一天。信報財經新聞 ・ 17 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑五級火災 李嘉誠、馬雲、雷軍等富豪捐款
據《央視》報導，香港特區政府消防處周四（27 日）公布數據顯示，截至 22 時，香港新界大埔火災已造成 75 人遇難，另有 76 人受傷。鉅亨網 ・ 1 天前
MAMA頒獎禮香港沒有取消，為大埔火災進行了這些用心舉動：大會捐款2,000萬、主持朴寶劍帶領觀眾默哀、素色服扣著黑絲帶
香港大埔宏福苑五級火災在11月26日發生，社會氣香港大埔宏福苑五級火災在11月26日發生，社會氣氛沉重，而過幾日的11月28及29日就是MAMA頒獎禮。當大型火災遇上大型音樂頒獎禮，大家都在猜測音樂會會否如常進行，答案是會如期舉行，不過大會就為此而進行了一些舉動，一些令今屆「MAMA頒獎禮」變得不一樣卻用心的舉動。氛沉重，而過幾日的11月28及29日就是MAMA頒獎禮。當大型火災遇上大型音樂頒獎禮，大家都在猜測音樂會會否如常進行，答案是會如期舉行，不過大會就為此而進行了一些舉動，一些令今屆「MAMA頒獎禮」變得不一樣卻用心的舉動。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。特區政府今早舉行哀悼火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超帶領一眾官員默哀三分鐘。宏福苑五級火災．不斷更新為哀悼五級火災的罹難者，全港政府建築物及設施即日起一連三日，下半旗誌哀。另外，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署即日起至下周一(12月1日)會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。弔唁處地點如下：中西區西營盤社區綜合大樓西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓灣仔摩頓臺活動中心銅鑼灣銅鑼灣徑20號東區北角社區會堂北角渣華道123號南區華貴社區中心奇力灣華貴邨九龍城紅磡社區會堂紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下觀塘觀塘社區中心觀塘翠屏道17號深水埗荔枝角社區會堂深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）黃大仙黃大仙社區中心黃大仙正德街104號油尖旺梁顯利油麻地社區中心油麻地眾坊街60號離島香港教育工作者聯會黃楚標中學東涌富東邨第3期第10區葵青荔景社區會堂葵涌荔景山路205號北區和興社區會堂粉嶺和鳴里7號地下西now.com 新聞 ・ 11 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 2 天前