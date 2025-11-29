雲端對談(普通話節目)第三系列第七集 專訪財政司司長陳茂波(上)

【Now Sports】巴塞隆拿新星也馬在周二大敗給車路士一役表現沉寂，被換出時還面露不悅，但教練費力克仍為他說好話。「他沒事，感覺很好。」費力克周五在對艾拉維斯的賽前記者會上，談及也馬（Lamine Yamal）：「很多球員被換下時也會不高興，包括我以前是球員時，很多時候也反應不太好。」對於這名小將對車路士時表現不佳，費力克再補充：「古古尼也是世上最佳的閘位球員之一，非常優秀，所以這種情況（也馬被凍結）也正常。現在這場比賽，輪到也馬要站出來證明自己的時候了，我們必須忘記對車路士的大敗，他也必須展現出自己的實力。」對上兩場比賽已傷癒復出的夏芬拿，可能在周六重返正選陣容，費力克便這樣評價這名巴西國腳的重要性：「在我看來，他是隊內最專注的球員之一，我很想念他。他完美契合我們的戰術理念，通常能對比賽產生非常積極的影響；攻防轉換非常出色，上季的出色表現並非偶然，而他現在也非常渴望展現自己的實力，希望他能向我們證明這一點。」西甲 巴塞隆拿VS艾拉維斯Now TV 632台 29/11 23:15直播

now.com 體育 ・ 6 小時前