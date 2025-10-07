零售業十一生意額雙位數增長 內地客讚中秋氣氛濃厚「下次會再來」

【on.cc東網專訊】內地十一長假期臨近尾聲，不少內地旅客啟程離港。有來港探親的旅客認為香港中秋氣氛濃厚，花費約1萬元人民幣，也有訪港期間盡情購物，購買藥品、化妝品及手袋，花費數萬元人民幣。有議員表示，長假期間尖沙咀等旅遊旺區人頭湧湧，零售業界的生意額有低雙位數增長。

西九龍高鐵站，離港層遊客增多。有江蘇旅客指，趁長假探望在港讀書的兒子，逗留7日期間居於兒子租住的單位，一家三口到尖沙咀、中環及金鐘等地觀光，亦有品嘗美食和購物等，花費約一萬元人民幣，又指過去數天遇到的港人亦很友善，下次會再來港旅行。

廣告 廣告

另有同樣來自江蘇的旅客指，在港逗留約3日共花費數萬元人民幣，其中住宿佔約1萬元，期間亦盡情購物，主要買藥品、化妝品和手袋。此外，有來港探親、逗留7日的貴陽旅客認為，本港中秋氣氛較內地濃厚，到處都看到月餅相關的廣告，反而在家鄉很少吃月餅。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，長假期間旅客主要到訪尖沙咀等旅遊旺區，市面人頭湧湧，傳統較受旅客歡迎的產品，包括化妝品、侈奢品等，銷情亦較去年好。他指有業界反映，生意額有低雙位數增長，但與銷情最高峰的2018年相比仍有一段距離。

邵家輝又指，以往周末及周日，主要是大灣區旅客訪港，因他們並非初次訪港，故會選擇到本港較偏遠的地方作深度遊探索；但五一及十一等長假期，有長途旅客乘坐高鐵或航班抵港，他們到訪香港的次數較少，因此會選購一些心儀產品。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】