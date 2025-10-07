中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
零售業十一生意額雙位數增長 內地客讚中秋氣氛濃厚「下次會再來」
【on.cc東網專訊】內地十一長假期臨近尾聲，不少內地旅客啟程離港。有來港探親的旅客認為香港中秋氣氛濃厚，花費約1萬元人民幣，也有訪港期間盡情購物，購買藥品、化妝品及手袋，花費數萬元人民幣。有議員表示，長假期間尖沙咀等旅遊旺區人頭湧湧，零售業界的生意額有低雙位數增長。
西九龍高鐵站，離港層遊客增多。有江蘇旅客指，趁長假探望在港讀書的兒子，逗留7日期間居於兒子租住的單位，一家三口到尖沙咀、中環及金鐘等地觀光，亦有品嘗美食和購物等，花費約一萬元人民幣，又指過去數天遇到的港人亦很友善，下次會再來港旅行。
另有同樣來自江蘇的旅客指，在港逗留約3日共花費數萬元人民幣，其中住宿佔約1萬元，期間亦盡情購物，主要買藥品、化妝品和手袋。此外，有來港探親、逗留7日的貴陽旅客認為，本港中秋氣氛較內地濃厚，到處都看到月餅相關的廣告，反而在家鄉很少吃月餅。
批發及零售界立法會議員邵家輝指，長假期間旅客主要到訪尖沙咀等旅遊旺區，市面人頭湧湧，傳統較受旅客歡迎的產品，包括化妝品、侈奢品等，銷情亦較去年好。他指有業界反映，生意額有低雙位數增長，但與銷情最高峰的2018年相比仍有一段距離。
邵家輝又指，以往周末及周日，主要是大灣區旅客訪港，因他們並非初次訪港，故會選擇到本港較偏遠的地方作深度遊探索；但五一及十一等長假期，有長途旅客乘坐高鐵或航班抵港，他們到訪香港的次數較少，因此會選購一些心儀產品。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
十一長假多國景點擠滿中國人 巴黎酒店工翻華客行李
【on.cc東網專訊】十一、中秋長假期間，內地不少人紛紛出國旅遊，誰知連外國一些小眾景點也擠滿中國人，聽着熟悉的普通話，還以為身在內地。其中有遊客到法國巴黎旅行時，其入住酒店房間被酒店員工擅自進入，行李被翻。酒店事後稱涉事者為臨時工，已將其辭退並致歉。on.cc 東網 ・ 7 小時前
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
歐洲股市收低 法國政治危機未解
（法新社倫敦6日電） 法國政治危機加劇，讓巴黎當局陷入混亂狀態之際，歐洲股市主要指數今天收盤挫跌。巴黎CAC 40指數下挫109.76點或1.36%，收7971.78點。法新社 ・ 13 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
三個簡約公屋項目涉現場安裝結構問題 建築署：未確定事件是否冰山一角(何嘉駿報道)
【Now新聞台】建築署發現小欖、屯門及柴灣三個簡約公屋項目，有更多涉及現場安裝的結構問題，已成立小組調查，一個月內向當局提交報告。署方指，不排除要拆卸多些組件檢查，涉事承建商已提交補救方案，預計要四至五個月完成。 小欖樂安排簡約公屋項目8月底被揭連接混凝土核心牆的撐板螺絲被剪短後，建築署加強巡查涉事承建商安保俊和聯營在小欖、屯門及柴灣三個簡約公屋工地，經深入檢查之後，發現4000個螺絲當中，有大約6%被剪短，另有2000塊鐵片中有兩成的螺絲位被擅自開大。房屋局強調今次事件與組裝合成組件質素無關，已責成建築署要嚴肅跟進，確保項目能夠在原定時間內，以高質素及高安全標準完成。房屋局局長何永賢：「組件是沒有問題的，出廠時很完好，送去地盤現在都是很完好，大家知道早前經歷了超強颱風樺加沙，我都問了同事這些組件有沒有事，同事報告完全沒有漏水，亦沒有變形的情況，所以很明顯是現場施工關於一些鐵器施工的工序問題來的。」建築署就表示，承建商已向署方提交補救方案，預計最長需時4至5個月完成，目前已經委派了一名助理署長帶領獨立小隊，專責調查今次事件。建築署署長李翹彥：「為何要剪短(螺絲)呢？就是我們調查報告其中now.com 新聞 ・ 1 天前
涉行李藏190萬元海洛英 馬來西亞旅客被捕
【Now新聞台】一名40歲旅客涉嫌從馬來西亞販運約190萬元的懷疑海洛英到香港，他在機場被捕。檢獲的懷疑海洛英重約3.8公斤，該名旅客周二從馬來西亞檳城抵港，海關人員清關時，在他的寄艙行李內發現該批懷疑海洛英，隨即將他拘捕，他被控販運危險藥物罪，案件周三將於西九龍裁判法院提堂。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
巴黎時裝周、女星比美戰場！Lisa大露深V美胸、Jisoo花苞裙配馬甲最辣學院風，Rosé性感睡衣配黑絲襪反差炸裂
巴黎時裝周女星：Lisa性感胸線大開、現身Louis Vuitton春夏系列Blackpink的Lisa這次現身Louis Vuitton 2026 春夏系列，直接大開時尚火力模式！淡彩針織上衣乍看溫柔，但那個深V開到胸腺根本性感天花板；搭配低飽和紅色迷你短褲與寬版格紋腰封，柔中帶剛、野得好精緻。以色彩...styletc ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 洲際集團全新品牌築格/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
港人近期經常北上深圳旅遊，相信不少人都玩夠福田區或羅湖區一帶，開始往外發展，深入地遊覽深圳不同地區！當中靠近深圳灣口岸的南山區是深圳市較新發展區域，設有大量新商場、新酒店、歷史建築、主題樂園等打卡景點；繼福田區及羅湖區酒店推介後，今次就精選南山區20大酒店住宿推介，鄰近歡樂港灣、南頭古城、世界之窗、K11 Ecoast、深圳灣萬象城等玩樂景點及購物中心，人均只要$119起！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
傳華對英使館斷水阻裝修 逼批准在倫敦建新使館
【on.cc東網專訊】英媒近日報道，中國有時會暫停對英國駐華大使館的供水，藉此迫使英方批准中國在倫敦興建超級大使館的計劃。另有消息指，英國外交部2020年已批出價值1億英鎊（約10.5億港元）的駐華使館裝修合約，但中方一直不批准開工。活動人士敦促國會議員，不要屈on.cc 東網 ・ 7 小時前
圖輯｜中秋薄扶林舞火龍 鑼鼓聲響下龍歸滄海 華富邨重建在即日後或調整路線｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】每年中秋薄扶林村都會舉行舞火龍儀式，伴隨鑼鼓聲響，30米長的火龍由二百人團隊合力舞動，經薄扶林道蜿蜒往華富邨，最後沿華富道往瀑布灣公園，完成龍歸滄海，為居民祈福消災。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 1 天前
簡約公屋再出事 「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題 建築署成立調查專隊｜Yahoo
「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。Yahoo新聞 ・ 1 天前
法國總理勒科爾尼請辭 上任不足1個月
法國總理勒科爾尼(Sebastien Lecornu)向總統馬克龍遞交辭呈，馬克龍已接受辭呈。法國總統馬克龍周日任命新的政府內閣，人選大致不變，引發反對黨即時批評。分析認為，馬克龍讓早前倒台的前總理貝魯(Francois Bayrou)內閣中大多數高級官員，再次被任命並留在原職，目的是要延續中間派政策。勒科爾尼在國民議會沒有多數支持下執政，與兩位前任總理面臨相同的棘手問題，就是如何在一個分裂的議會中通過預算。馬克龍在9月9日任命國防部長勒科爾尼，接替貝魯出任總理。勒科爾尼翌日上任即遭遇抗議，全國多處有民眾響應名為「封鎖一切」的大規模示威活動，上街表達對政府政策和削減預算等不滿。(JJ)#法國infocast ・ 1 天前
法國新總理勒克努請辭
（法新社巴黎6日電） 法國總統府表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天接受總理勒克努（Sebastien Lecornu）的辭呈，這使得法國政治僵局進一步加劇。現年39歲的勒克努9月9日才剛上任，成為馬克宏任內第7位總理。法新社 ・ 1 天前
政治僵局氛圍下 法國公布新內閣名單
（法新社巴黎5日電） 法國總統馬克宏今天公布新內閣名單，由新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）領軍組閣，力圖帶領法國走出當前政治危機。新內閣是在馬克宏宣布任命勒克努為第7任總理近一個月後揭曉。法新社 ・ 1 天前
白川鄉從美景變驚魂的內幕！ 遊客遇熊襲的駭人危機真相！
哎喲，這世界遺產白川鄉，本來是賞雪合掌屋的浪漫天堂，誰知10月5日早上8點半，突然變成驚悚片場！😱 岐阜縣白川村官方表示，一隻亞洲黑熊從樹叢撲出，抓傷一名40多歲西班牙遊客的右上臂。Japhub日本集合 ・ 6 小時前
44歲胡定欣中秋節無預兆宣布結婚了！她也許是個節日浪漫派，在元宵節公布戀情、在中秋節就成為幸福人妻
44歲胡定欣無預兆的情況下，在中秋節宣布與圈外男友Akin在10月3日結婚了！披上嫁衣的胡定欣，那幸福的笑容隔著螢幕都能感受到，IG貼文上簡單的一句「Akin & Nancy 03. 10. 2025」，並選擇在中秋這個團圓美滿的日子發布消息，讓人感受到滿滿的溫暖和愛意，很多圈中好友都向她送上甜蜜祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
八鄉上村發現3幼貓離奇死亡 2身體骨折 1貓屍身首異處
【on.cc東網專訊】昨日(6日)是中秋節，元朗八鄉上村卻發生貓隻離奇死亡事件，昨日早上有人在路邊發現3隻幼貓屍體，其中兩隻幼貓身上出現骨折，另一隻幼貓更身首異處，甚至有內臟溢出，死狀淒慘，據指執法人員在到場後，原以是狗咬為由而不立案調查，及後在動物保護組織與該on.cc 東網 ・ 7 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前