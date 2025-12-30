零售銀行今推「智安存」服務 存款「上鎖」 防騙徒轉走

阮國恒(中)、紀鷺禧(右)和金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟介紹「智安存」的使用情況。(蘇文傑攝)

近年騙案愈趨猖獗，執法部門以至各個業界，都推出不同措施，冀防止市民受騙。為防騙徒一旦取得市民銀行資料便即時清空戶口，金管局推出「智安存」服務，當客戶啟用此功能後，受保護的存款將無法透過任何方式轉出。若客戶需要提取款項，銀行必須與客戶進行面對面的反詐騙核實程序。金管局表示，部分零售銀行早前已率先推出相關服務，今日起將擴展至所有零售銀行。

根據警方數字，今年首10月錄得35,831宗騙案，按年微跌1.6%；損失金額64.3億元，降8.7%，但騙案數字仍處於高位。為防止騙徒盜取市民存款，金管局推出「智安存」服務，今日起涵蓋28間零售銀行，包括數字銀行。

使用「智安存」的銀行客戶可自行設定保護的存款金額，若要動用該筆存款，銀行必須與客戶進行面對面的反詐騙核實程序，讓客戶了解有否被騙，完成程序後才可轉帳或提取，預計需時1至3日解鎖。

金管局副總裁阮國恒表示，「智安存」適用於所有客戶群，市民如有短期不需要動用的存款，可考慮啟用保護。他提醒，騙案並非只發生在長者身上，市民應提高防騙意識，期望更多人使用此服務。截至本月15日，逾3,200名客戶使用「智安存」，受保護總存款額約16億港元。

解鎖最長3日 銀行公會籲留充足時間

「智安存」的涵蓋範圍主要包括零售銀行個人客戶，並適用於支票、儲蓄及定期戶口的港元及主要外幣存款；受保護的存款，在客戶未取消保護前不能經任何渠道以任何方式轉出，包括提款和自動轉帳等。但客戶亦可隨時取消保護安排，完成核實程序便可動用款項。

銀行公會署理主席紀鷺禧表示，倘客戶要解鎖存款，需時約1至3日，應要充分了解所屬銀行的服務及細閱條款，例如定期存款續期安排；亦應預留足夠資金應付日常需要，避免產生逾期利息或費用。為鼓勵客人使用該服務，所有零售銀行均會在服務推出初期，向客戶提供不同優惠，吸引更多客戶了解和使用。

