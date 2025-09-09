零失敗食譜│微波爐煮糯米飯 粒粒分明更勝蒸

雖然常常提到糯米飯都會叫生炒糯米飯，但實際上就算在酒樓吃，也不是每家都真的生炒，而是用蒸糯米飯來做，因為生炒糯米飯真的非常需時和手力，要炒近一小時才熟呢，所以很多地方都會先把糯米飯蒸熟再加材料。而這次建議的微波爐版煮糯米飯，比用蒸的方法效果更好，糯米飯不會太濕，更是粒粒分明又不會過黏，趁熱拌入炒過的材料和醬汁，充分拌勻吸收後，最後再回爐再叮一叮，糯米飯便變更爽身又入味，即睇如何製作微波爐煮糯米飯：

微波爐煮糯米飯（3人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

糯米2米杯(提前一晚浸)

水適量(蓋過糯米)

冬菇3隻(已浸，水留用)

菜脯粒2湯匙

蝦米1湯匙

蒜頭2瓣(切碎)

豬腩薄片4片

粟米1/3條(取粒)

甘筍1/3條

葱花1湯匙

芝麻適量

醬汁：

鹽少許

糖1茶匙

胡椒粉少許

生抽1湯匙

老抽1湯匙

粟粉1茶匙

蠔油1湯匙

浸冬菇水2湯匙

做法

1. 糯米隔水，鋪到耐熱容器內，加水至剛蓋過面。微波爐高火先按3度，打開檢查，再繼續加熱2至3度，熄火後在爐內再等5分鐘，取出，稍降溫，用筷子拌鬆。

2. 所有材料切粒。先白鑊炒菜脯和蝦米，至乾身有香味，加少許油，加入冬菇同爆至有香味，加蒜蓉繼續炒。粟米和甘筍粒汆水1分鐘備用。

3. 加入豬腩薄小片，再加粟米和甘筍粒同炒，加入醬汁，炒勻，要仍保留有汁，如太乾身這時再加少許水。把炒好的配料和汁跟糯米飯分兩次拌勻。再微波爐高火加熱1分鐘。上碟，撒葱花芝麻。

完成品

文、攝：謝翠玲