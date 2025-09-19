百分百成功！ 零失敗半熟蛋的三個重點

半熟蛋一直都是看似簡單但是又做不好的料理 明明只是要把蛋放到水裏但是每一次都做不好。

推特上一位推主@igarashi_yukari就跟我們分享了一個絕對不會失敗的半熟蛋秘訣。

她表示只要利用這一個方法，就肯定會成功，而且在剝殼的時候可以很輕鬆的整顆蛋剝出來，我們一起來看看。

推主表示重點只有三個：

1.用熱水煮。

2.把醋放進熱水裏。

3.把蛋放到冰水裏搖晃。

詳細做法如下：

1.把1L的水煮沸，加入1大匙的醋.

2.把放到室溫的蛋放進水裏後，開中火煮。

3.把蛋用篩網撈起一起放進冰水裏搖晃，蛋跟蛋之間互相碰撞殼就會脫落了。

▼這樣好吃的半熟蛋就做好啦

（圖源：@igarashi_yukari）