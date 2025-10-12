零失敗食譜│素菜地三鮮 茄子拍粉煎減少吸油

多間內地傳媒報道，宗馥莉9月中已辭去娃哈哈集團董事長等相關職務，又指娃哈哈集團亦證實相關消息。內地的界面新聞報道，自一位娃哈哈內部人士獲悉，宗馥莉已於9月12日，向娃哈哈集團有限公司辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務，並已通過集團股東會和董事會的相關程序。娃哈哈集團對界面新聞表示，宗馥莉辭職屬實。《南方日報》、中新社等多個官方傳媒都有轉發相關報道。目前杭州上城區國資委為娃哈哈集團第一大股東，持股比例為46%，宗馥莉原本是第二大股東，佔股29.4%。宗馥莉在2024年8月接替2月逝世的父親，娃哈哈創辦人宗慶后，出任娃哈哈法定代表人、董事長、總經理。宗馥莉三名同父異母弟妹，指宗馥莉未按父遺願，為他們各成立一個7億美元的信託。他們在杭州和香港均展開訴訟。香港高等法院8月頒下非正審禁制令，禁制宗馥莉從一個與遺產有關的銀行戶口提取資產，直至內地法院有裁決。(BC)

infocast ・ 1 天前