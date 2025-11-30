宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
零遮掩漢江跑步！BTS V穿無袖露健壯手臂
[NOWnews今日新聞] 韓國天團BTS防彈少年團成員V（金泰亨）在今年6月完成了長達約1年半的兵役後，最引人注目的就是他當兵前後的身材變化，原本是精瘦的V，在入伍後狂鍛鍊體力，增加了約10公斤，不只肩膀變寬，手臂也變得更有肌肉線條。而近期韓國天氣漸漸變冷，V還是不忘鍛鍊，在28日於Instagram上傳到漢江公園跑步的自拍照，只見他整個人零遮掩，只穿著無袖上衣露出健壯手臂，讓粉絲都忍不住後悔哀號：「竟然沒遇到」。
V在28日PO出在漢江公園慢跑、以及近期的日常照，寫下：「現在跑的話，風已經變得太冷了」，照片中，是V已經跑到臉跟頭髮都出汗的自拍照，就算這樣他的顏值依然超高，五官也超立體。除此之外，V也分享在路邊的對鏡自拍，以及從下往上的死亡視角，但這種角度，也絲毫不影響V的帥氣，整個下顎線條、肩頸線條更明顯，還襯托出他的臉更小。
V顏值再度引發討論 粉絲直呼：太帥了
V在漢江跑步的照片公開後，火速引來超多粉絲後悔沒有在漢江公園遇到V，不少人也再度驚訝V的顏值，「原來人的眼睛是可以跟嘴巴一樣大的」、「瘋掉，這哥是什麼男大生嗎」、「帥死⋯可以不要這麼日常嗎，我真的暈爆」等。
BTS傳出將於明年3月回歸 舉行史上最大規模巡演
V在今年6月10日退伍後，尚未正式發行任何作品，只有受邀參加各大活動。而據悉，V將會隨著團體在2026年3月發片回歸，還計畫以新專輯為名舉辦世界巡迴演唱會。根據美國財經媒體《彭博社》報導，BTS計畫於明年展開規模龐大的世界巡演，預計共舉辦65場演出，其中超過30場將在北美舉行，被形容為「史上最大規模巡演」。
這數字遠遠超越他們在2018至2019年間舉辦的《BTS World Tour：Love Yourself》巡演，當時共舉辦62場、動員超過205萬名觀眾。隨著BTS全員結束兵役，這次巡演也是他們自2022年釜山《Yet to Come in Busan》演唱會後，時隔3年的首次的完整體舞台。而對於報導，經紀公司BIGHIT MUSIC則回應：「目前巡演行程與規模尚未確定」，態度相當謹慎。
資料來源：V IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
車銀優驚喜合體BTS柾國！穿軍裝熱舞片曝光 粉絲讚爆：超級養眼
BTS Jimin、柾國旅綜第二季公開！無預警被綁出門 慌亂模樣全錄
私生飯瘋傳BTS柾國帶女回家！疑一夜情片300萬觀看 粉絲傻眼喊AI
其他人也在看
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 5 小時前
域卡利奧犯錯 熱刺迷噓爆
【Now Sports】熱刺於英格蘭超級聯賽，以1:2不敵富咸，遭逢2025年第10場聯賽主場敗陣，其中門將域卡利奧在球隊所失的第2球，必須負上責任，因而遭到刺迷在比賽中狂柴台。熱刺今場聯賽開賽不足7分鐘，已經連失兩球，成為輸波關鍵，守門員域卡利奧（Guglielmo Vicario）失的第2球，全是他出迎解圍時，將腳下球踢至對方中，因而令到哈利威爾遜有機會射入空門，而熱刺球迷在失波後不留情面噓爆域該意大利門將。不過，熱刺領隊法蘭賽後則公開維護該門將，認為將輸波全怪責在域卡利奧身上的，都非真正刺迷。「我在球隊失波後聽到一些柴台聲，在我的立場而言是不能接受，做這種行為的，都非真心刺迷。公平的說，賽後報以噓聲沒有問題，但當比賽還在進行時，他們應該支持球隊。」現年29歲的意大利門將域卡利奧賽後直言，接受球迷的柴台。「第2個失波全是我的責任，會承擔一切，而噓聲是球賽的一部份，我會接受。」now.com 體育 ・ 2 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
巴塞三叉戟重組 夏芬拿回歸當最佳
【Now Sports】巴塞隆拿上周六西班牙甲組聯賽，主場落後1球下，最終反勝艾拉維斯3:1，除了獨建兩功的奧姆外，復出擔任正選的夏芬拿，交出兩個助攻，成為了比賽的最佳球員。巴西國腳夏芬拿（Raphinha）經過兩個月的重覆腿肌受傷後，終於回到正選陣容，而且也是巴塞隆拿攻擊三叉戟重組時候，與也馬及利雲度夫斯基合作，而也馬也替球隊入波，最後在返回魯營主場後繼續在這個福地不敗，夏芬拿賽後當選最佳球員，對剛傷癒的他來說，也是相當鼓舞。夏芬拿賽後指出，巴塞仍未發揮到最好水平，縱使能反勝對手。「教練認為表現可以更好，球員也有知道，他認為球隊並不在最佳水平，我也有同感，故必須要向前推進。」巴塞隆拿全取3分後，反壓今晚比賽的皇家馬德里2分，升上榜首，而他們周中將會再次於魯營作賽，大戰今輪擊敗奧維多後，取得7連勝氣勢的馬德里體育會。now.com 體育 ・ 52 分鐘前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
宏福苑大火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重：屋企已經冇咗，我仲需要乜嘢服務？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 6 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡 工會呼籲向家屬捐款
大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。 寫上「豪師兄，落更了」 沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，am730 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜政府：災民可免費長住過渡屋 若額滿盼考慮跨區入住
大埔宏福苑7幢大廈發生五級火，大批居民流離失所。政府因應意外成立「應急住宿安排工作組」，組長兼財政司副司長黃偉綸稱，目前已經有約1,500受影響居民入住政府安排的安置住宿，當中約1,000人入住過渡性房屋或者房協專用安置屋邨、約500多人入住酒店。am730 ・ 5 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
朝鮮日報：孫興慜下月回英告別刺迷
【Now Sports】據韓國《朝鮮日報》報道，現效力美國職業聯賽球隊洛杉磯FC的孫興慜，會在下月回到英格蘭，並且預計會在英超熱刺迎戰利物浦一役，舉行盛大告別儀式。韓國國家隊隊長孫興慜（Son Heung-min）效力熱刺10年，並在離開球隊前，協助這支北倫敦球會贏歐霸盃，只是他在夏季轉會窗離開，投身美職，並沒有機會向在英格蘭的刺迷正式道別，故一直有傳他計劃回英，熱刺會為他舉行一次盛大告別儀式，以示尊重該昔日隊長。《朝鮮日報》指出，下月21日熱刺會在英超比賽迎戰利物浦，而這會是告別儀式的日子，雖然一切尚待落實，但這場大戰肯定會因為加上「兒子」的告別儀式，吸引熱刺球迷入場，以親眼見證這位效力10年的韓國射手，誠意向球迷道別。另外，有傳熱刺會榮休孫興慜的7號球衣，以肯定他在球隊的歷史貢獻，但一切有待倫敦球會之公佈。now.com 體育 ・ 19 小時前