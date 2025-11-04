低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
零食食譜│鱈魚絲炒麵 咁樣煮成驚喜口味
家中的零食原來可以變身成主餐的食材？這次便實測用鱈魚絲來炒麵的效果如何，即睇Yahoo食譜：
家中的零食原來可以變身成主餐的食材？沒錯，最近網上便看到有人用零食鱈魚絲來做魚麵去炒，效果據說還不錯。這次便實測用鱈魚絲來炒麵的效果如何？結果出來的效果真的不錯，吸收了湯汁和菜汁的鱈魚絲變得軟身又不會過爛，帶少許鮮味和甜味，做炒麵效果不錯。由於鱈魚絲是乾身的，煮的時候加入的水份稍多也無妨，如果買了太大包又不想再乾啃，不妨試試這食法，即睇如何製作鱈魚絲炒麵：
鱈魚絲炒麵（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
油麵250克
鱈魚絲半包
大白菜200克
甘筍1/4條
本菇半盒
蒜頭2瓣
豬脢頭肉100克（切絲）
水100毫升
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
粟粉1茶匙
生抽1茶匙
米酒1茶匙
調味：
蠔油1湯匙
生抽1湯匙
老抽1茶匙
鹽少許
糖少許
麻油1茶匙
做法
文、攝：謝翠玲
