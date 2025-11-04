零食食譜│鱈魚絲炒麵 咁樣煮成驚喜口味

家中的零食原來可以變身成主餐的食材？沒錯，最近網上便看到有人用零食鱈魚絲來做魚麵去炒，效果據說還不錯。這次便實測用鱈魚絲來炒麵的效果如何？結果出來的效果真的不錯，吸收了湯汁和菜汁的鱈魚絲變得軟身又不會過爛，帶少許鮮味和甜味，做炒麵效果不錯。由於鱈魚絲是乾身的，煮的時候加入的水份稍多也無妨，如果買了太大包又不想再乾啃，不妨試試這食法，即睇如何製作鱈魚絲炒麵：

鱈魚絲炒麵（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

油麵250克

鱈魚絲半包

大白菜200克

甘筍1/4條

本菇半盒

蒜頭2瓣

豬脢頭肉100克（切絲）

水100毫升

醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

粟粉1茶匙

生抽1茶匙

米酒1茶匙

調味：

蠔油1湯匙

生抽1湯匙

老抽1茶匙

鹽少許

糖少許

麻油1茶匙

做法

1. 肉絲先加醃料略醃。本菇去底剝開，甘筍刨絲，大白菜切條。蒜頭剁碎。油麵汆水半分鐘撈起沖冷水。

2. 燒熱油，加蒜頭爆香，下肉絲同炒，加本菇、大白菜和甘筍繼續炒，加水，下調味，加入鱈魚絲。蓋上燜5分鐘。

3. 加入油麵，開蓋轉中大火拌炒至收汁即可。

完成品

零食鱈魚絲

文、攝：謝翠玲