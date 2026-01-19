張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
零食食譜｜芝麻麵包棒
Sesame Breadstick 芝麻麵包棒? 很好吃！作為點心或零食皆宜
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
高筋粉 150g
糖 10g
鹽 2g
酵母 2g
水 80g
牛油 10g
作法:
1 ：
把所有材料混合（牛油除外） 成團後加入牛油 略搓，不用起薄膜 第一次發酵
2 ：
取出稍為推開 放雪櫃30分鐘
3 ：
取出 推成薄片 塗上牛油（一半範圍） 對摺 再推開
4 ：
切成幼條 扭成波浪型 入模
5 ：
第二次發酵（約30分鐘） 掃上蛋液 灑上芝麻 預熱焗爐170度焗20分鐘（若不夠脆加3-5分鐘）
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54173
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
