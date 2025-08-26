渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
雷吉卡羅爾遇害身亡 美喜劇演員街頭遭槍殺
[NOWnews今日新聞] 美國喜劇界在8月20日傳來噩耗，知名演員雷吉．卡羅爾（Reggie Carroll）於密西西比州南部遭槍擊身亡，享年52歲。他的離世令整個喜劇圈陷入低潮，眾多好友與粉絲湧入社群平台留言悼念，無法接受這突如其來的消息。
警方火速抵達現場 仍無力挽回生命
警方指出，槍擊發生後他們立刻趕到現場，發現倒地受傷的正是卡羅爾，雖然第一時間將他送醫急救，但仍不幸宣告不治，相關單位很快逮捕了一名嫌疑人，目前正全力調查動機與背景。
噩耗傳開後，卡羅爾的社群帳號湧入大量追悼訊息，不少同業表示：「他是無可取代的靈魂人物！」感嘆這位總是用笑聲感染大家的演員，竟以如此殘酷方式離開人世，粉絲也紛紛留言，感謝他多年來帶來的快樂時光。
從《阿波羅劇院》踏出 笑聲響徹全美
卡羅爾來自美國巴爾的摩，以誇張卻貼近生活的幽默風格走紅，他曾於2000年登上《阿波羅劇院之夜》（Showtime at the Apollo），3年後更升任製作人，打造並主持特別節目《Knockout Kings of Comedy》，在喜劇圈留下深刻足跡。
