雷吉卡羅爾遇害身亡 美喜劇演員街頭遭槍殺

▲美國知名大咖喜劇演員雷吉卡羅爾，近日驚傳在密西西比州遭槍殺身亡，享年52歲，警方目前已逮捕嫌犯，消息一出震驚全美，粉絲與同業哀悼不已。（圖／翻攝自雷吉卡羅爾IG@comedianreggiecarroll）

[NOWnews今日新聞] 美國喜劇界在8月20日傳來噩耗，知名演員雷吉．卡羅爾（Reggie Carroll）於密西西比州南部遭槍擊身亡，享年52歲。他的離世令整個喜劇圈陷入低潮，眾多好友與粉絲湧入社群平台留言悼念，無法接受這突如其來的消息。

▲喜劇演員雷吉卡羅爾在美國街頭遭遇槍殺身亡。（圖／翻攝自雷吉卡羅爾IG@comedianreggiecarroll）

警方火速抵達現場 仍無力挽回生命

警方指出，槍擊發生後他們立刻趕到現場，發現倒地受傷的正是卡羅爾，雖然第一時間將他送醫急救，但仍不幸宣告不治，相關單位很快逮捕了一名嫌疑人，目前正全力調查動機與背景。

噩耗傳開後，卡羅爾的社群帳號湧入大量追悼訊息，不少同業表示：「他是無可取代的靈魂人物！」感嘆這位總是用笑聲感染大家的演員，竟以如此殘酷方式離開人世，粉絲也紛紛留言，感謝他多年來帶來的快樂時光。

▲卡羅爾身亡消息一出，引來大批粉絲哀悼。（圖／翻攝自雷吉卡羅爾IG@comedianreggiecarroll）

從《阿波羅劇院》踏出 笑聲響徹全美

卡羅爾來自美國巴爾的摩，以誇張卻貼近生活的幽默風格走紅，他曾於2000年登上《阿波羅劇院之夜》（Showtime at the Apollo），3年後更升任製作人，打造並主持特別節目《Knockout Kings of Comedy》，在喜劇圈留下深刻足跡。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

法國喜劇巨星布海敏墜樓身亡！撿手機失足釀悲劇 原訂隔日演出

賀瓏遭博恩退追IG！其他喜劇演員也跟上 粉絲驚呼：案情不單純

鍾欣凌不只是喜劇演員！在悲喜之間綻放角色人生 用笑聲療癒大眾