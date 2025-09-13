雷建斌接替張勇 任香港特區基本法委員會副主任

73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前