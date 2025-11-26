雷諾瓦為子創畫作 巴黎拍賣以180萬歐元成交

（法新社巴黎25日電） 拍賣公司德魯奧（Drouot）告訴法新社，法國印象派大師雷諾瓦（Auguste Renoir）為年幼兒子尚（Jean）創作、過去從未曝光的畫作，今天在巴黎以180萬歐元成交。

這幅油畫題為「孩子與玩具—嘉比耶與藝術家的兒子尚」，此前從未展出或出售。 這幅畫最初屬於尚的教母波多（Jeanne Baudot），她是雷諾瓦的朋友與學生，之後將畫作傳給她的繼承人。

據信，這幅畫創作於1890年至1895年間，描繪畫家的次子尚與保姆一起坐著的畫面。

尚雷諾瓦生於1894年，後來成為電影導演，1975年獲頒奧斯卡終身成就獎，1979年以84歲高齡辭世。