雷軍宣佈小米17 Ultra 實現 75mm-100mm 連續光學變焦

雷軍通過社交平台透露了即將推出的小米17 Ultra 在影像方面的重大突破。這款新機搭載的 LEICA 2億像素光學變焦系統，它繼承了專業相機變焦鏡頭的技術理念，可在整個變焦範圍內實現完整的 2億像素光學直出。

小米17 Ultra 首次由單顆鏡頭覆蓋四大經典人像焦段，並實現了 75mm 至 100mm 的連續光學變焦能力。相比前代產品，其長焦性能獲得明顯提升。該鏡頭還採用了 3G+5P 雙浮動鏡組設計，並取得了 LEICA APO 光學認證，確保畫面具備出色的解析力與色彩表現。

雷軍特別強調，這是一項真正基於光學變焦的創新，而非數碼模擬，將成為面向未來的新一代長焦解決方案。按照計劃，小米17 Ultra 將於12月25日正式發佈，官方稱其為小米歷史上影像實力最強的旗艦機型。