張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
雷霆亞歷山大37分甜美復仇 全隊17勝高居聯盟龍頭
（法新社華盛頓23日電） 奧克拉荷馬雷霆以衛冕者之姿輕取波特蘭拓荒者，戰績17勝1敗高居全聯盟之首，亞歷山大拿下37分之外，全隊也報了本季唯一敗給拓荒者之仇。
美國職籃NBA賽事，主場迎敵的雷霆今天以122比95擊退拓荒者，也將連勝紀錄推進至9場。雷霆今年例行賽至今唯一的一敗就是輸在拓荒者手上，拓荒者曾在11月5日以121比119爆冷贏球。
最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場18投13中，三分球3投2中，罰球9次全拿，同時還貢獻7次助攻、5個籃板與2次抄截。
亞歷山大隊友密契爾（Ajay Mitchell）表示，「他（亞歷山大）是個殺手，我們都知道」，「看他進入那種掌握比賽的狀態，向來都是享受。」
雷霆此役獲勝後，成為過去30年來，第5支在開季拿下17勝1負的隊伍，先前分別有上個賽季的克里夫蘭騎士、2015年的金州勇士，2002年的達拉斯獨行俠與1996年的芝加哥公牛。
雷霆密契爾今天是以替補身份出場，8投8中，三分球2投2中，拿下20分。他說「我們開季打得不錯，而且一直保持著這種氣勢。」
哈特史坦（Isaiah Hartenstein）為雷霆搶下15個籃板，也讓雷霆主場戰績提升至7勝0負。
另一場西區賽事方面，洛杉磯湖人在唐西奇（Luka Doncic）領軍下以108比106險勝猶他爵士，將連勝紀錄推進到4場。
唐西奇拿下33分11籃板，至於詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺席後，本賽季是首次在客場出戰。他在34分鐘內18投8中得17分，同時還貢獻8次助攻與6個籃板，不過三分球4投都未能得手。
芮維斯（Austin Reaves）為湖人貢獻22分10籃板，也讓湖人戰績提升至12勝4負。
爵士以喬治（Keyonte George）拿下全隊最高的27分，不過他在比賽最後關鍵錯失致勝三分球。
其他人也在看
NBA ｜ 控衛之神CP3宣布今季完結退役
根據 ESPN 記者 Shams Charania 報道，今季為 NBA 生涯第21年的基斯保羅，將會是職業生涯的最後一章。Yahoo 體育 ・ 1 天前
倒戈韋斯布祿領帝王掘金塊
【Now Sports】倒戈相向的薩克拉門托帝王後衛韋斯布祿，作客到舊東家丹佛金塊，在第4節打出水準，最後領客隊以128:123勝出，終止8連敗頹勢。韋斯布祿（Russell Westbrook）於第4節表現，成為了帝王終於反彈的原因，這位季前才加盟的「大三元王」，全場攻入21分，當中15分是在第4節取得，今夏帶領德國奪得歐洲錦標賽冠軍的舒路達，亦為客隊轟入21分。已經連輸8場的帝王，今場經過3節比賽，曾一度落後13分，故韋少於第4節發力，拯救了球隊。金塊主將尤基治依然火力十足，貢獻44分，單是第4節便攻入19分，後衛謝武梅利亦有23分進賬，惟缺少受傷的艾朗哥頓，內線實力始終有所欠缺，兩連勝後終告遇上輸波厄運。金塊下場將會作客孟菲斯灰熊，而帝王則主場對明尼蘇達木狼。now.com 體育 ・ 1 天前
金塊拆火箭傷艾朗哥頓
【Now Sports】丹佛金塊於NBA盃西岸C組比賽，有尤基治打出準大三元數據，作客以112:109險勝侯斯頓火箭，但客隊有悍將艾朗哥頓因傷早段已退下火線。「拼命三郎」艾朗哥頓（Aaron Gordon）開賽後僅上陣約3分半鐘，一次上籃中便告拉傷右腳腿肌，需要回到更衣室治理，並且沒有再上陣比賽。AG已經因傷缺陣了周三對新奧爾良塘鵝之戰，今場再傷，未知是否再需要休息一段時間。幸好金塊今場有尤基治保持水準，34分10籃板9助攻，包括當中24分於下半場取得，使金塊於C組暫時取得2勝1負。相反，火箭雖有後備的列特雪柏攻入生涯新高的27分，但未能主場取勝後，小組成績暫時1勝2負，最後一場分組賽會在下周三作客金州勇士，而金塊則主場對聖安東尼奧馬刺。now.com 體育 ・ 1 天前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
施永青料樓價或連升六年 與3月低位比較潛在升幅達85%
中原集團創辦人施永青在旗下報章《am730》撰文，指本港住宅市道已確認見底回升，往後是如何評估今次上升浪的走勢。施永青預期這個升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與今年3月所錄低位134.89點相比，潛在升幅可達85%。AASTOCKS ・ 1 小時前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 7 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 1 天前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
回應中方引用「敵國條款」 日外務省:條款不合時宜 不符聯合國立場
中日關係持續緊張之際，中國駐日本大使館早前在社交平台X發文，指《聯合國憲章》專門設立「敵國條款」，規定德國、意大利、日本等法西斯或軍國主義國家，如果再次實施侵略的任何步驟，中國、法國、英國、美國等聯合國創始成員國，有權直接實施軍事行動，毋須安理會授權。 日本外務省在社交平台Facebook回應指，聯合國大會早在1995年已通過決議，要求盡快刪除「敵國條款」，當年中國有投下贊成票，認為相關條款已經不合時宜，現時中方卻把早已形同廢止的規定，說到好像仍具效力，與聯合國的立場不符。(ST)infocast ・ 5 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【百佳】買高露潔牙膏8支 送24吋行李箱等總值$773禮品（即日起至27/11）
由即日起至11月27日，去百佳網店買8支指定高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克 / 牙齦牙膏110克單支裝，即送總值超過$773禮品！YAHOO著數 ・ 3 小時前