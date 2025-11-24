雷霆亞歷山大37分甜美復仇 全隊17勝高居聯盟龍頭

（法新社華盛頓23日電） 奧克拉荷馬雷霆以衛冕者之姿輕取波特蘭拓荒者，戰績17勝1敗高居全聯盟之首，亞歷山大拿下37分之外，全隊也報了本季唯一敗給拓荒者之仇。

美國職籃NBA賽事，主場迎敵的雷霆今天以122比95擊退拓荒者，也將連勝紀錄推進至9場。雷霆今年例行賽至今唯一的一敗就是輸在拓荒者手上，拓荒者曾在11月5日以121比119爆冷贏球。

最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場18投13中，三分球3投2中，罰球9次全拿，同時還貢獻7次助攻、5個籃板與2次抄截。

廣告 廣告

亞歷山大隊友密契爾（Ajay Mitchell）表示，「他（亞歷山大）是個殺手，我們都知道」，「看他進入那種掌握比賽的狀態，向來都是享受。」

雷霆此役獲勝後，成為過去30年來，第5支在開季拿下17勝1負的隊伍，先前分別有上個賽季的克里夫蘭騎士、2015年的金州勇士，2002年的達拉斯獨行俠與1996年的芝加哥公牛。

雷霆密契爾今天是以替補身份出場，8投8中，三分球2投2中，拿下20分。他說「我們開季打得不錯，而且一直保持著這種氣勢。」

哈特史坦（Isaiah Hartenstein）為雷霆搶下15個籃板，也讓雷霆主場戰績提升至7勝0負。

另一場西區賽事方面，洛杉磯湖人在唐西奇（Luka Doncic）領軍下以108比106險勝猶他爵士，將連勝紀錄推進到4場。

唐西奇拿下33分11籃板，至於詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛缺席後，本賽季是首次在客場出戰。他在34分鐘內18投8中得17分，同時還貢獻8次助攻與6個籃板，不過三分球4投都未能得手。

芮維斯（Austin Reaves）為湖人貢獻22分10籃板，也讓湖人戰績提升至12勝4負。

爵士以喬治（Keyonte George）拿下全隊最高的27分，不過他在比賽最後關鍵錯失致勝三分球。