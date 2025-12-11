雷霆大勝太陽 晉級NBA盃四強

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
（法新社洛杉磯10日電） 靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下28分，奧克拉荷馬雷霆今天138比89痛宰鳳凰城太陽，豪取16連勝，強勢晉級美國職籃NBA盃四強。
這支衛冕軍目前戰績來到24勝1敗，追平聯盟史上開季前25場最佳戰績。今天比賽從開始到結束，雷霆都掌控戰局，最終也輕鬆勝出，闖入四強。
亞歷山大賽後表示：「我們對自己要求很高，但最重要的是我們要變得更好。」
他已連續96場至少得到20分。
雷霆的目標是比上賽季更上一層樓，上季他們闖入NBA盃決賽，但最後意外敗給密爾瓦基公鹿。
雷霆的屠殺幾乎從第一節就確定，他們轟下38分，第2節再進帳36分，上半場打完就以74比48大幅領先。
下半場仍是雷霆持續猛攻，領先一度擴大至53分，進攻毫不手軟。
除了亞歷山大表現傑出，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也貢獻24分，其中三分球4投4中，另有8籃板和3阻攻。
雷霆本季開季24勝1敗，追平金州勇士在2015-2016賽季開季25場比賽的戰績，那一季勇士最終創下73勝9敗的例行賽歷史紀錄。
