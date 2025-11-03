雷霆大勝鵜鶘 NBA開季至今唯一不敗球隊

（法新社洛杉磯2日電） 奧克拉荷馬雷霆今天137比106大勝紐奧良鵜鶘，是本季美國職籃NBA開季至今，僅存的不敗球隊。先前保持不敗金身的聖安東尼奧馬刺與芝加哥公牛，今天雙雙吞下本季首敗。

衛冕冠軍雷霆以7勝0敗開季，追平上賽季（2024–25）開季7連勝的成績。

雷霆今天雖然缺少3名主力，仍全面壓制尚未開胡的鵜鶘，全場命中率高達56%，三分球48投20中，全隊送出33次助攻。

除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）30分，魏金斯（Aaron Wiggins）貢獻15分，華勒斯（Cason Wallace）與喬（Isaiah Joe）也各有13分進帳，全隊共8人得分上雙。