雷霆1分力克火箭 亞歷山大關鍵進球追平比數

（法新洛杉磯21日電） 奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大今天拿下35分，率隊在2次延長中以125比124驚險戰勝休斯頓火箭拿下開幕戰，也開啟NBA總冠軍衛冕之旅。

現任NBA年度與總決賽最有價值球員的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在比賽還剩2.3秒時造成關鍵犯規，隨後兩罰全中，結束了由杜蘭特（Kevin Durant）與森貢（Alperen Sengun）率領的火箭之間史詩般對決。

亞歷山大的致勝罰球為雷霆拿下勝利。賽前他們曾被授予鑲滿鑽石的總冠軍戒指，以紀念上賽季在NBA總決賽的勝利。

然而，在目睹雷霆舉起隊史首面總冠軍旗後，火箭一度威脅要破壞這場勝利，森貢和杜蘭特的出色配合讓火箭在比賽大部分時間保持領先。

當被問及如何總結雷霆這場扣人心弦的勝利時，亞歷山大說，「勇氣、決心和防守。」

霍姆葛倫（Chet Holmgren）為雷霆貢獻28分。土耳其球星森貢拿下火箭全隊最高的39分，其中包括5記三分球，而休賽季加盟的杜蘭特貢獻23分。

這場比賽相當激烈，領先優勢交替多達22次，第2次延長中，亞歷山大巧妙製造杜蘭特決定性犯規，最終憑藉兩次罰球鎖定勝局。