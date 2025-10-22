專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
雷霆1分力克火箭 亞歷山大關鍵進球追平比數
（法新洛杉磯21日電） 奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大今天拿下35分，率隊在2次延長中以125比124驚險戰勝休斯頓火箭拿下開幕戰，也開啟NBA總冠軍衛冕之旅。
現任NBA年度與總決賽最有價值球員的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在比賽還剩2.3秒時造成關鍵犯規，隨後兩罰全中，結束了由杜蘭特（Kevin Durant）與森貢（Alperen Sengun）率領的火箭之間史詩般對決。
亞歷山大的致勝罰球為雷霆拿下勝利。賽前他們曾被授予鑲滿鑽石的總冠軍戒指，以紀念上賽季在NBA總決賽的勝利。
然而，在目睹雷霆舉起隊史首面總冠軍旗後，火箭一度威脅要破壞這場勝利，森貢和杜蘭特的出色配合讓火箭在比賽大部分時間保持領先。
當被問及如何總結雷霆這場扣人心弦的勝利時，亞歷山大說，「勇氣、決心和防守。」
霍姆葛倫（Chet Holmgren）為雷霆貢獻28分。土耳其球星森貢拿下火箭全隊最高的39分，其中包括5記三分球，而休賽季加盟的杜蘭特貢獻23分。
這場比賽相當激烈，領先優勢交替多達22次，第2次延長中，亞歷山大巧妙製造杜蘭特決定性犯規，最終憑藉兩次罰球鎖定勝局。
其他人也在看
古明加第3節發威 勇士填「湖」響頭炮
【Now Sports】周二NBA開鑼日另一場大戰，金州勇士靠第3節由古明加帶動的一段猛攻，以119:109擊敗勒邦占士缺陣的洛杉磯湖人，在客場打響頭炮。now.com 體育 ・ 2 小時前
解讀 | 令人最期待的NBA球員
NBA新賽季正式強勢展開，老中青三代球員將會繼續展開龍爭虎鬥。相信大家可能會比較了解如「大帝」勒邦占士及「咖哩」史堤芬居里多位老將，以及盧卡當錫及尤基治等當打球員的情況，那麼大家今季又需要留意哪幾位年青球員呢？Yahoo 體育 ・ 17 小時前
體育｜NBA即將開鑼｜西岸爭冠球隊前瞻｜「銀黑軍團」馬刺｜「天下第一人」金塊
NBA將於本港時間10月22日正式開打，今季西岸出現很多具備挑戰總冠軍的球隊，除了昨日(20日)提及過的侯斯頓火箭，及奧克拉荷馬雷霆外，今日想與大家談談「銀黑軍團」馬刺和擁有「天下第一人」尤基治(Nikola Jokic)的丹佛金塊。Fortune Insight ・ 1 天前
NBA | 新搞作 獲獎球員波衫有獨特徽章
NBA新一屆即將開鑼，眼利的球迷，有機會發現某幾位球星的波衫會有少少唔同。為紀念上季得獎的幾位球星，波衫前方 Nike 標誌上，會縫上他們所獲獎項的專屬圖示，而呢款特別球衣，只限首場賽事穿上。Yahoo 體育 ・ 1 天前
溜馬提前「綁實」尼史密夫
【Now Sports】印第安納溜馬在開季前與前鋒艾朗尼史密夫續約，給予這名上季帶領球隊進入總決賽的功臣，一份他所能獲得的最高薪酬合約。ESPN報道，溜馬在續約截止日前，與艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）達成兩年4040萬美元的新約，是原本合約的兩倍，還附帶交易保證金。26歲的尼史密夫上季才和溜馬簽約3年，年薪約1100萬美元，本來還有兩年合約在身，但球隊提前留人顯出誠意。他上季在23場季後賽全以正選身份披甲，而且在防守方面貢獻良多，專責看管對手核心球員，例如對密爾沃基公鹿時就「鎖死」顏迪杜宮普；同時在東岸決賽對紐約人的首戰，他最後一節射入6球三分，幫助溜馬反勝，打下這個系列賽的強心針。資料顯示，他在上季季後賽三分命中率高達49.2%，是NBA史上在季後賽出手100次三分球的球員當中，命中率最高。此外，他在整個球季的投籃命中率達51%、三分命中率達43%及罰球命中率達91%，皆創下生涯新高。now.com 體育 ・ 23 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 4 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 23 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！
柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，早前遭美國政府指控經營大規模網絡詐騙王國，並遭查獲價值約150億美元的比特幣。據傳媒報道，陳志資產遍佈全球，在香港擁有價值43億港幣的物業，並斥巨資在台灣掃入多間豪宅，包括周杰倫居住的台北和平大苑。28Hse.com ・ 2 小時前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 6 小時前
金價暴跌後 專家說關鍵支持在此
金價激烈的升勢急剎車，錄得逾十年來最大單日跌幅。究竟這是暴瀉是升浪中的小調整，還是預示更大的格局調整，華爾街眾說紛云。Yahoo財經 ・ 43 分鐘前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
郭富城寵妻砸700萬！為方媛生三胎訂「天價月子中心」 停工陪產給頂級呵護
天王嫂方媛近日公開第三胎待產計畫，選擇入住香港頂級月子中心，預訂56天要價約179萬港幣（約新台幣740萬元）的「女王套餐」。從環境到服務都極盡講究，與前兩胎在家由月嫂照顧的方式不同，這次全面升級，引發外界關注。姊妹淘 ・ 2 小時前
從「台獨」到「親中」：鄭麗文當選國民黨主席的啟示
55歲的鄭麗文以黑馬姿態當選，這位學運出身、曾主張台灣獨立的前民進黨員，如今代表著國民黨的「戰鬥派」和世代交替，以及黨內「非中華民國派」勢力的崛起，外界也關注其「親中」立場將如何牽動兩岸關係和台灣政治。BBC News 中文 ・ 1 天前
中國佈局數十年雄霸稀土供應 特朗普終於要「硬起來」？
中國管制稀土出口後，一時間歐美驚覺到中國幾乎壟斷了供應，開始研究再度增加開採稀土資源，法國在西南部建精煉廠的項目料隨即上馬，美國總統特朗普亦拍板85億美元的稀土協議，宣布與澳洲合作開發 ，揚言一年後稀土就會「多到不知道怎麼用」。之不過，中國的稀土優勢亦非一蹴而就，起初是由已故國家領導人鄧小平南巡時一錘定音，定調「中國要有稀土」，逐步整頓產業鏈，佈局數十年才發展起來，未知特朗普在卸任前，能否「硬起來」擺脫對中國倚賴？Yahoo財經 ・ 1 天前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前