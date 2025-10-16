雷頌德爆黎明為救貓做危險行為 曾擔心「唔想香港得返三大天王」

音樂人雷頌德同黎明30年來合作無間，由《情深說話未曾講》開始一齊創造無數經典，私底下Mark同Leon亦相當老友，甚至堪稱生死之交！雷頌德日前喺社交平台發文，提及一次黎明嘅驚險舊事，令Mark一度擔心「香港得返三大天王」。

雷頌德 黎明

雷頌德提到答應同黎明首度合作後，佢地同埋經理人Joe（陳善之）食飯後意猶未盡，再上去Mark當時租住嘅堅尼地城寓所繼續傾。後來雷頌德同黎明繼續合作，當時科技未有而家咁發達，Mark同Leon不時互訪對方屋企開會。雷頌德指有一次Leon上去佢屋企開會時，Mark忽然間發現廚房隻窗打開咗，當時Mark養嘅貓貓Bubble竟然跳到窗外冷氣機上！雷頌德憶述當時十分驚恐，因為屋企喺十幾樓，唔知點先可以捉返Bubble入屋，心諗愛貓凶多吉少。殊不知仲未係「明福俠」嘅Leon已經自動請纓想爬出屋外救貓。

廣告 廣告

雷頌德 黎明

雷頌德本來極力反對，「我說『唔係啩，我唔想香港得返三大天王』，他（Leon)說『得㗎啦，你捉住我隻腳，等我爬出去，我不畏高！』﹐他就大半身爬了出窗外，我拉著他的腿，他伸手到冷氣機上，一手把Bubble拿回下來」。福大命大嘅Bubble安全返入屋，雷頌德指這次之後Bubble活到16歳才升天，令佢十分感謝Leon救咗佢人生中第一隻貓。

雷頌德 黎明

唱過唔少快歌嘅黎明近年甚少跳舞，甚至開個唱嘅快歌環節都係企定定唱，由Dancer負責跳舞。雷頒德就提大家Leon身手好好，「見他可以在演唱會生日時跳過蛋糕就知道！」。有網民搵到多年來Leon喺舞台上跳跳紮嘅片段，又真係好有彈力！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！