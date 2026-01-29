雷頌德馮德倫驚喜隔空對話 Mark談及當年毅然退休：每日瞓三個鐘，頂咗幾廿年

現年56歲的音樂人雷頌德（Mark）與多才型男51歲馮德倫（Stephen），於1996年仍是「小鮮肉」年代曾合組「Dry」，推出過3張唱片及1張現場錄音專輯，但維持短短3年即於1999年解散，成為不少樂迷的集體回憶。今年是Dry成立30週年，Mark與Stephen早前驚喜隔空作視像對話，其後剪輯成5集題為「Dry30年後傾吓偈」的短片，於Mark的個人IG播出。二人在最終一集說到過去、現在和將來，Mark除了談及當年毅然退休，對話間表明有意推出新歌，甚至為Dry開紀念騷，又笑稱新歌名字叫《馬德倫》，但開騷則恐怕沒有人願投資。

雷頌德與馮德倫在30年前組成「Dry」，3年後解散，卻成為不少人的回憶。（IG@mark_lui147）

男子組合「Dry」當年出過3張唱片和開過音樂會，30週年或會製作新歌。（IG@mark_lui147）

雷頌德早於2018年宣布退休並移居英國，當年他49歲，仍屬精力旺盛的年紀，Stephen問及他為何退休時，Mark直言「plan咗一段時間……我生日嗰日走嘅，我想有全新嘅生活」。他憶述自已在港時極忙碌，「每日瞓三個鐘，頂咗幾廿年，壓力又好大，啲嘢又要做，點點點點，無時間畀屋企」。Mark表示退休是想把所有時間獻給家庭。

雷頌德憶述自己於2018年生日當天離開，展開躺平的退休生活。（IG@mark_lui147）

至於由忙碌歸於悠閒，Mark稱是故意遠走，「揀一個喺好遠（地方），人哋開演唱會都唔會搵我幫手嘅地方」，成功以遙遠的地理環境與所有工作斷絕」。至於會否不習慣？Mark笑稱：「唔使撈係最舒服㗎，大佬。」又指當年太忙和功力太大，就連跟人對話時，別人都說他說話很快，說完重點就掛線，全因時間不夠用，反觀現時卻可以跟Stephen慢慢聊天。

雷頌德稱獲太太同意下，去年回港替陳慧琳演唱會擔任音樂總監。（IG@kellychenwailam）

去年陳慧琳（Kelly）演唱會成功請到雷頌德出山，他稱事緣一年前回港時跟Kelly吃飯，由對方提出建議，「咁我老婆喺度嘅，一定要佢同意」，結果太太准許下，他才接下工作，但並沒有因此而勾起表演慾，認為做好該演唱會已是很好的回憶。

去年陳慧琳開演唱會，雷頌德與馮德倫重現Dry組台合唱《紀念日》。（YouTube@Kelly Chen 陳慧琳）

Stephen打趣問會不會開Dry演唱會？Mark則從實際出發，「有冇人投資呢樣嘢先講」，但Stephen不死心地再問：「如果有呢？」更詢問鏡頭後的雷太會否放人。可是Mark仍不樂觀，更指年輕當紅時，「都賺唔到一毫子」。但二人言談間卻表示可為Dry製作新歌，Mark指不用唱片公司，自行製作就可，還可以隔空錄音。Stephen看到Mark在英國愛馬如命，笑說新歌叫《馬德倫》、《馬德》，然後一起大搞爛gag稱可以《馬仲得》以迎合馬年。