雷鬼音樂傳奇吉米克里夫逝世 享壽81歲

（法新社華盛頓24日電） 牙買加知名雷鬼音樂巨星吉米克里夫（Jimmy Cliff）辭世，享壽81歲，他的妻子今天在社群媒體上宣布這項消息。

吉米克里夫生前幫助牙買加雷鬼音樂成為全球文化現象。

吉米克里夫的妻子拉蒂法．錢伯斯（Latifa Chambers）在社群媒體Instagram發文表示，她懷著深深的悲痛分享這項消息，她的丈夫吉米克里夫「因癲癇發作繼而發生肺炎」離世。

她同時感謝「所有陪伴他走過人生旅程的家人、朋友、藝人同行與工作夥伴」。