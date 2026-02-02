電動水翼渡輪成功完成 160 海里航程，展示未來運營新模式

瑞典公司 Candela 宣佈其電動水翼渡輪 P-12 成功完成全球最長的電動乘客船海上航程，這標誌著電動渡輪未來運營模式的轉變。P-12 從哥德堡出發，成功航行了 160 海里至奧斯陸，證明電動船舶不再僅限於短途固定航線或專門的充電基礎設施。隨著挪威已有超過 100 艘電動渡輪投入運營，電動渡輪的需求正在迅速擴大。然而，大多數仍受限於高能耗和短航程，迫使運營商依賴固定航線和昂貴的電池更換系統。儘管有強有力的政策支持電動化，但這些限制仍然減緩了更廣泛的採用。

Candela 希望透過展示水翼技術如何顯著降低能耗來挑戰這一模式。P-12 是全球首款量產的電動水翼渡輪，設計上可通過計算機控制的水下翼將船體抬升至水面之上。一旦飛起，阻力顯著下降，與傳統船舶相比，能耗降低約 80%。這次從瑞典西海岸至挪威首都的 160 海里旅程是電動乘客船完成的最長航程，整個航行用了三天，並在沿途進行了計劃性的充電和展示停靠。

在超過 20 節的巡航速度下，P-12 能在水面上飛行，這使得它可以以更高的速度運行，同時消耗更少的電力。這艘渡輪的服務速度為 25 節，試航期間更曾超過 30 節，使其成為目前運營中最快的電動乘客船。單次充電下，P-12 可在巡航速度下航行最多 40 海里。這艘船已在斯德哥爾摩的公共交通系統中投入使用，並與傳統渡輪並行運營。然而，奧斯陸之行突顯了更大的優勢：靈活性。

與依賴大型電池容器在固定碼頭更換的傳統電動渡輪不同，P-12 可以使用標準的直流快充進行充電。在航行過程中，渡輪利用了瑞典現有的直流快充網絡，包括 Aqua SuperPower 充電站。在固定充電器無法使用的情況下，船員依賴一個便攜式 360 kW 直流充電器，該充電器連接到一個由 Ford F-150 Lightning 電動皮卡拖曳的移動電池系統。Candela 的項目工程師 Gabriele De Mattia 表示，充電基礎設施是電動化傳統船舶的隱藏成本。在許多情況下，建造兆瓦級充電器的成本可以與船舶本身相當。

在抵達奧斯陸時，這種對比變得尤為明顯。該市最快的傳統電動渡輪運行一條固定的 10 海里航線，並依賴於更換多兆瓦時的電池容器。僅這一系統就耗資數億挪威克朗，並面臨延誤和成本超支，限制了新航線的擴展。相比之下，Candela 表示，P-12 創下的航程的總電力成本僅略超過 200 歐元。這一結果重新引發了人們對水翼電動船是否能提供更具可擴展性和成本效益的海上乘客運輸電動化路徑的興趣。

