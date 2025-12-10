電動車與氫燃料車的比較：效率與未來發展

電池電動車（EV）與氫燃料電池車（FCEV）之間的辯論經常被視為一場技術競爭，似乎只有一方能勝出。然而，實際上，兩者都是電動驅動系統，試圖解決相同的問題：如何以更少的排放量運輸人員，取代汽油和柴油，但它們的路徑卻截然不同。同時，這兩種技術不僅僅是替代品，而是代表著不同的基礎設施、投資路徑和關於社會未來如何產生、分配和儲存清潔能源的假設。究竟哪種技術會佔據主導地位，或是兩者各自找到自己的位置，將取決於工程技術、經濟學、政策選擇，以及世界能多快建立每種技術所需的系統。

電池電動車運作方式簡單明瞭。電池電動車將能量儲存在大型電池組中，通過電網（或屋頂太陽能）為電池充電，然後電動馬達將儲存的能量轉化為動力。因為轉換步驟相對較少，現代電動車能將約 70% 至 90% 的電池電力轉化為車輛行駛的動力，其餘則以熱量和其他效率損失的方式流失。這種簡單性使得電動車在駕駛時反應敏捷。高效率、少量運動部件和瞬時扭矩，也使得充電基礎設施能夠利用現有的電力網絡。

廣告 廣告

氫燃料電池車同樣屬於電動車，但它們以壓縮氫氣的形式儲存能量。車內的燃料電池將氫與空氣中的氧結合，產生電力來驅動電動馬達，唯一的排放物是水蒸氣。挑戰在於氫氣到達車輛之前必須完成的所有步驟。如果從可再生電力開始，首先必須通過電解水將其分解為氫和氧，然後壓縮或液化氫，運輸和儲存，最後在燃料電池中將其轉換回電力。每一步都會浪費一些能量。研究發現，氫燃料電池車每公里的能量消耗約是電池電動車的兩到三倍，整體效率大約在 25% 至 45% 之間。因此，氫車雖然也能實現零排放，但其能源路徑更為複雜。

在氣候影響方面，電動車和氫燃料電池車的排放在排氣管看似相當乾淨，但真正的氣候問題在於其能源的生產和車輛的製造。生命週期分析表明，電池電動車的溫室氣體排放遠低於汽油車。最近的研究估計，即使在當前不完善的電網上，電池電動車的排放也低約 70% 至 75%。當氫車被納入比較時，電池電動車一般仍然佔優，主要是因為它們更有效地利用能量，並且能直接接入逐步去碳化的電網。氫車在生命週期排放上可以與電動車相當，但前提是必須使用綠色氫，這意味著氫必須來自可再生電力，而非天然氣（目前仍主導氫的生產）。若使用綠色氫，燃料電池車的排放可接近電池電動車的低排放水平；但若使用以化石燃料為基礎的氫，其氣候優勢則大幅減少，有時甚至難以超越傳統內燃機。

在基礎設施、成本及便捷性方面，電動車的充電基礎設施迅速擴展。全球在 2024 年新增了超過 130 萬個公共充電點，英國等國家現有數萬個公共充電器。高速公路上的快充網絡也在擴展，許多駕駛者可以在家或工作時充電，這是汽油或氫所無法做到的。相比之下，氫加油站仍然稀少，即使在先進市場，氫站的數量也只是以十幾或幾百計算，而不是以數萬計。英國擁有數萬個電動車充電位置，但只有幾個公共氫站。全球範圍內，氫站主要集中在日本、南韓、德國和中國部分地區，但覆蓋範圍並不均勻。建設每個氫站的成本高昂且技術要求高。

在成本方面，電池電動車受益於大規模生產的鋰電池，價格逐漸下跌以及簡單的驅動系統。燃料電池系統和氫儲存罐的成本仍然高昂，而綠色氫的每公里成本通常也高於電網電力，尤其在考慮到其較低的效率後。氫的主要便捷性優勢在於加油時間。填充氫氣大約需要 3 到 5 分鐘，這與汽油加油的時間相近，而即使是快速直流充電，也通常需要 20 到 30 分鐘才能獲得實質性充電。對於經常進行長途旅行的駕駛者來說，這一差異至關重要。

如果電池電動車在日常乘用車中看似明顯佔優，那麼為何仍有如此多的工程師和政策制定者對氫感興趣？其中一個原因是，並非所有車輛都是小型轎車，且行駛短途。氫在重型卡車、長途巴士及可能的船舶和火車中越來越具吸引力。在這些情況下，需要長續航、快速加油，並且攜帶大型重型電池會成為問題。在這些利基市場中，氫的高能量密度和快速加油的能力可以彌補效率的不足。氫也被探索作為儲存季節性多餘可再生電力的方式，以及用作鋼鐵和肥料等行業的原料，這可能創造出一個更廣泛的氫經濟，交通運輸也能夠利用。

如果問題是「未來幾十年大多數人會駕駛什麼」，那麼物理學和經濟學都強烈指向電池電動車。它們的能效更高，更容易從日益可再生的電網中獲得動力，運行成本更低，並且受到已經在全球範圍內擴展的基礎設施的支持。氫車在家庭車道上不太可能占主導地位，但這並不意味著它們就不重要。它們的優勢，如快速加油、高每公斤能量儲存，以及與新興氫供應鏈的兼容性，使得它們在需求長距離和重載的領域中具有良好的定位。將氫與電池置於一場非此即彼的競爭中並不準確，更合理的看法是將它們視為互補的工具。對於日常乘用車來說，電池電動車的前景已經非常可觀。而在更為艱難的運輸部分，快速運送重物，氫可能仍在清潔出行的未來佔有顯著的，儘管更為專業化的地位。

推薦閱讀