電動車起火車門打不開 司機需砸碎車窗救人

【on.cc東網專訊】內地近日流傳影片，顯示一輛電動車與貨車碰撞後起火，後座車門無法打開，造成1人死亡，3人受傷。涉事的是東風奕派007電動車，東風奕派上周四（5日）證實事發於去年3月，調查認定是電動車與貨車高速碰撞後引發，但無回應「車門打不開」問題。

現場情況可見，一輛奕派007電動車撞車後偏離道路撞向路邊護網，車身未見明顯變形，停定後約20秒開始冒黑煙。司機自行打開車門逃生，多次嘗試從外部打開後座左側車門但失敗。火勢極速蔓延，司機與另一名男子用石頭砸碎車窗，救出後座3名乘客。副駕駛座的乘客疑似昏迷，最終未能救出。

東風奕派發聲明指，經核實上述影片的事故發生於去年3月19日，團隊當時有到現場全力配合事故處置工作。

