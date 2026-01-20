電動車電池真實壽命出乎意料！實測年衰減僅 2.3% 香港充電可用小貼士

加拿大車隊遙測公司 Geotab 最新 2025 年電動車電池健康報告顯示，現代電池平均年衰減率僅 2.3%，實測 8 年後容量仍保留 81.6%，證明如今電池已足夠堅韌，可撐過車輛壽命。

研究背景與數據來源

Geotab 分析了逾 22,700 部輕至中型電動車，涵蓋 21 款車型，來自加拿大、美國及歐洲車隊實測數據，共持續 6 至 7 年追蹤。 報告結果有望打消潛在電動車買家對電池衰減的疑慮，適合個人及商用車隊用家參考。​

衰減率變化與原因

根據 2020 年初次錄得的研究結果，電池衰減率和最終報告一樣為 2.3%，2023 年曾一度降至 1.8%，今次回升主因測試車輛加入更多新產車輛，以及電池化學成份及車型差異。新電池最初 1 至 2 年衰減較快，之後趨平穩，末期才急降。在 2023 年 11 款車型中，8 款已穩定至年均 1.4% 衰減。

若維持高功率 DC 快充使用逾 12% 頻率，則衰減升至更高水平。若充電逾 100kWh 佔生命週期 12% 以上，衰減率會增至 3.0%。​高溫環境影響相對較小，車輛逾 35% 時間處 25℃ 以上，衰減加速 0.4%。每次完整充放電週期電池均會減壽，但影響有限。低用量車 8 年後健康度 88%，高用量車則減至 81.6%。

香港用家建議

一般建議保持車的電量範圍在 20% 至 80% 之間，香港電動車用家可多選擇家用慢充而非公共快充站（如中國移動或殼牌站），過夜低功率充電最穩陣。此外還應避開高溫曝曬，續航更持久，慳返油錢轉電費更抵。​

Geotab 可持續出行高級經理 Charlotte Argue 在報告中建議：「放心用車，電池夠耐用，但運作調整時勿盲追高功率，依實際需求選充電器。」

