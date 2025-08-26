港大 AI 模型辨識精子受精能力
電動車「召喚模式」疑失控 車主慘遭輾斃(有片)
不少電動車駕駛都附有新鮮功能，例如「召喚模式」，讓車輛在特定範圍內自動駕駛到車主附近或指定地點。印度近日就發生電動車「召喚模式」引發的致命事故，一名車主竟然被自己召喚自動駛來的電動車撞倒地上，不幸被輾過，頭部亦受重創身亡，事發畫面在網上瘋傳，引起議論。
綜合報道，印度「塔塔汽車」剛於6月發表旗艦電動SUV Harrier EV，搭載能透過遙控鎖匙操作的「召喚模式」(Summon Mode)，讓汽車自動駕駛停泊在狹小空間時，司機也毋需鑽到車內才能把車開出來。坦米爾那都邦男子Senthil在14日，於一間商店外正要駕駛他在2星期前買來的Harrier EV。他當時正打開車門要進入駕駛座，但車輛突然後溜，Senthil試圖伸腳去踩煞車掣，但重心不穩摔倒在地，隨後被車輪碾壓，頭部亦受重創，送院後被宣告不治。
車廠：車輛或在斜坡 當時無啟動引擎
事發過程的監視器畫面在網上瘋傳，目擊者和死者家屬指出，當時汽車正處於召喚模式，質疑是因為召喚模式使往後滑動，要求車廠為死者負責。塔塔汽車則回應，根據網傳的監視器畫面，車輛可能是在斜坡上，因為重力作用往後滑溜，撞上物體後反彈，顯示當時並沒有啟動引擎，不太可能是召喚模式故障，對這起事故和死者深感悲痛，向家屬致哀。事故發生至今，事故中這輛Harrier EV仍由死者家屬駕駛，塔塔汽車亦未對該車輛進行檢查。
警告：影片或會令人情緒不安
