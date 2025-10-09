衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
電器優惠2025｜指定信用卡最高可享$500現金回贈/買iPhone送$200現金券！即睇連鎖電器店信用卡優惠
Yahoo著數整合多間連鎖電器店信用卡優惠，即睇邊間電器店用邊張信用卡最抵！
添置新電器，但又想慳錢的話，一定要善用信用卡優惠！不少連鎖電器店平時都有推出指定信用卡優惠，Yahoo著數專員整理7間大型連鎖電器店信用卡優惠，其中有多個限定推廣都是到10月底為止，最高可享$500現金回贈！商戶又推出指定信用卡精選產品優惠，低至約4折；如豐澤亦有iPhone 17系列優惠，額外$200豐澤網店電子現金券！買電器前記得多留意不同購物優惠，讓大筆消費時都可以慳得更多！
電器信用卡優惠
電器優惠2025｜1：豐澤 買滿$1,500即減$80／最多$500回贈
渣打信用卡優惠
優惠1：即日起至2025年10月31日，憑渣打信用卡於豐澤門巿/網店購物買滿$3000或以上，符合指定簽賬要求，即可享以下優惠，高達$500獎賞：
每位渣打出糧客戶於整個推廣期達基本獎賞之最低簽賬要求(即單一簽賬淨額滿HK$3,000)後，即可享額外$50現金回贈/ 500里數獎賞1次（需預先登記）
優惠2：精選貨品低至5折
於購物車頁面之推廣優惠選項下成功點選「渣打信用卡優惠」，貨品折扣將自動扣除並顯示於豐澤網店付款頁面的訂單總覽，推廣期由2025年9月1日至10月31日。
優惠3：豐澤網店快閃優惠：購買指定iPhone 17系列型號 享額外$200豐澤網店電子現金券
Mastercard
優惠4：網店Mastercard優惠：買滿$1,500減$80
推廣期內，憑中國內地、香港及澳門Mastercard卡於豐澤網店簽賬滿港幣$1,500，可享$80即減優惠！
享用優惠步驟：
1) 將心水貨品放入購物車
2) 於購物車頁面之推廣優惠選項下點選「Mastercard 豐澤抵得祭 簽賬優惠」。如訂單淨額滿港幣$1,500及尚有優惠名額，訂單總額將會立即扣減港幣$80。若出現 「名額已滿」訊息，即表示未能成功享優惠。
3) 到付款版頁時，須使用中國內地、香港及澳門Mastercard卡並輸入信用卡資料付款方可成功享用優惠(不適用於以流動支付或電子錢包簽賬之交易)
記住必須於付款前選擇使用優惠、再用Mastercard卡付款方可享有優惠，過後不獲補發。
電器優惠2025｜2. 百老滙：最高可獲$1,640現金回贈
中銀信用卡
即日起至2025年10月31日，於百老滙門市/網店以合資格信用卡簽賬淨額滿指定金額，最高可獲$1,640現金回贈！購買指定產品更可享低至5折優惠！
優惠1：現金回贈高達$300
憑合資格信用卡（於門市/網店）單一簽賬淨額滿$3,000至$5,999，可享$100現金回贈；滿$6,000至$8,999，可享$200現金回贈；滿$9,000或以上可享$300現金回贈。
優惠2：免息分期簽賬$100現金回贈
憑合資格信用卡於百老滙門市作全新商戶分期簽賬滿$3,000或以上， 可享$100現金回贈。
優惠3： 指定產品低至5折
整個推廣期內，每位客戶於「百老滙簽賬優惠」可享高達$800現金回贈，連同中銀VISA信用卡「狂賞派」本地簽賬優惠，合共高達$1,640現金回贈。百老滙簽賬優惠推廣期由階段1為2025年9月1日至9月30日及階段2為2025年10月1日至10月31日（包括首尾兩日，以交易日期計算）。每位合資格客戶每階段最高可享合共$400現金回贈，而整個推廣期內最高可享合共$800現金回贈。
電器優惠2025｜3：蘇寧 滿$3,500享$100扣減優惠！
DBS信用卡
2025年9月1日至11月30日推廣期內於香港蘇寧門市、網上商店或手機app單一淨簽賬滿指定金額，可享：
每個DBS Card+ app賬戶於推廣期內每月可享優惠1或優惠2最多一次，即每月最多HK$300，推廣期內合共最多HK$900。「一即扣享」優惠只適用於適用信用卡的主要持卡人。主要持卡人必須於進行合資格交易前安裝DBS Card+ app及完成登記DBS Card+ app賬戶，並於DBS Card+ app開啟「一扣即享」獎賞通知以參與本推廣。主要持卡人必須於2025年11月30日或之前完成合資格交易及於2025年12月15日23:59 (香港時間) 或之前點按「一扣即享」按鈕以扣減優惠，否則將視作自行放棄該優惠。
Mastercard
即日起至2026年3月31日，以感應式Mastercard卡或電子支付(包括Apple Pay, Google Pay 及Samsung Pay)，即日單一簽賬淨額$2,500 或以上即減$50，優惠名額會每週更新，每週名額有限，先到先得，額滿即止。
電器優惠2025｜4：衛訊：滿$3,000享$100回贈
滙豐信用卡
優惠1：
於2025年9月1日至11月30日(包含首尾兩天)推廣期內，以合資格信用卡於指定商戶作合資格簽賬，持卡人可以獲享：
於整個推廣期內，以合資格EveryMile信用卡作一次或以上合資格簽賬之持卡人最多可獲額外$350「獎賞錢」，而以其他合資格信用卡作所有合資格簽賬之持卡人則最多可獲額外$400「獎賞錢」，須事先於HSBC HK Reward+ 登記。
持卡人憑EveryMile信用卡於滙豐Reward+應用程式以「獎賞錢」兌換飛行里數或酒店積分時可享優惠兌換率。現時的優惠兌換率為$1「獎賞錢」=20飛行里數或酒店積分。優惠兌換率可不時被更改，最新的兌換率可於滙豐 Reward+ 應用程式查閱。持卡人於兌換里數或積分前須接受滙豐 Reward+應用程式相關的條款及細則。
優惠2：購買指定商戶提供的指定貨品可享低至5折
5：中原電器：高達$400現金回贈
AEON信用卡
優惠1：由2025年9月1日至10月31日，憑合資格之AEON信用卡於中原電器門市及eShop簽賬可享簽賬高達$800現金回贈。每曆月最高可享$400現金回贈；整個推廣期內，最高可享$800現金回贈。
優惠2：精選產品低至4折
優惠3：長達12個月免息分期 (只適用於中原電器門市)
商戶免息分期計劃只適用於實體信用卡。額外現金回贈只適用於6個月或以上之商戶免息分期。部份產品不適用於商戶免息分期，詳情請向店員查詢。
電器優惠2025｜6. 友和：滿$1,500即減$80
Mastercard
優惠1：逢星期五、六網店消費滿$1,500即減$80
由2025 年 3 月 1 日起至 12 月 31 日（逢星期五、六），憑 Mastercard 於友和 YOHO 網店單一消費滿$1,500，輸入優惠碼「MCYH80」即減$80。
獲取優惠方法：
將產品加入購物車
選擇Mastercard作付款方式
輸入優惠碼「MCYH80」
確認付款資料並完成下單
優惠2：逢星期日於門市單一消費滿$2,500即減$120
逢星期日於友和門市，以 Mastercard 感應式/手機支付單一消費滿$2,500，即減$120，每星期名額有限，先到先得！
優惠3：買指定品牌滿$2,000減$100
由2025年1月1日起至2025年12月31日，凡使用 Mastercard 於友和 YOHO購物，指定品牌憑優惠碼「MC25」享滿$2,000減$100，數量有限，售完即止！
指定品牌包括：Iris Ohyama、Foreo、Siroca、Morus、Dualsonic、iRestore、Plus Minus Zero正負零
星展銀行信用卡
優惠：買指定品牌滿$2,000即減$150
由2025年2月1日至12月31日，凡使用DBS銀行信用卡及DBS聯營卡（不包括DBS Black American Express® Card及商務卡）於友和YOHO網店或門店購買指定品牌產品，單一淨額簽賬滿$2,000，輸入優惠碼「DBS25」可享$150即時折扣優惠。名額數量有限，先用先得！
指定品牌包括：FOREO、Iris Ohyama、Beurer、Momax、Plus minus zero、Dualsonic、iRestore、Siroca
Citibank信用卡
優惠：買指定品牌滿$2,000即減$100
由即日起至2025年12月31日，以合資格Citi 信用卡於YOHO網店或門店購買指定品牌產品滿$2,000，並於結賬前輸入「CITI100」，即可享$100折扣。
滙豐信用卡
由即日起至2025年12月31日，以合資格滙豐信用卡於YOHO網店或門店購買指定品牌產品滿$2,000，並於結賬前輸入「HSBC25」，即可享$100折扣。
東亞銀行信用卡
由2025年1月1日至2025年12月31日，持有合資格東亞銀行信用卡之客戶(東亞銀行銀聯雙幣信用卡、JCB白金卡及公司卡除外) 於友和YOHO網店或門店購買指定品牌產品滿$2,000，並於結賬前輸入優惠碼「BEA2025」，可享$100現金回贈 。
指定品牌包括：Iris Ohyama、Naipo、Foreo、Siroca、Koizumi、Morus、Dualsonic、iRestore、Plus Minus Zero
渣打信用卡
購買指定品牌產品單一淨額簽賬滿$2,000或以上，並於付款頁面成功輸入優惠碼「SC2025」，可享$80即時折扣優惠。
AEON信用卡
即日至12月31日，AEON信用卡客戶於友和YOHO網店或門店購買指定品牌產品，單一簽賬滿$2,000並輸入優惠碼「AEON2025」，可享$80即時折扣優惠。名額數量有限，先用先得！
指定品牌包括：Foreo、Dualsonic、iRestore、Plus Minus Zero正負零、Morus、Artistic、Bioprogramming、Iris Ohyama、Gama
大新信用卡
至2025年12月31日，凡使用大新信用卡於友和YOHO購物，並輸入指定優惠碼「DSB10」，可享指定品牌 9 折優惠，數量有限，售完即止！不包括運費及配件。此優惠不能與其他優惠同時使用。
指定品牌包括：Iris Ohyama、Foreo、Plus Minus Zero正負零、Morus、Naipo
7：張毛記 滿$2,000減$200
安信 / 美國運通卡/ 交通銀行 / 中國建設銀行/ 渣打MOX/ 渣打/ 大新/ 中銀/ 中信 / 花旗 / 東亞 / 恒生 / 滙豐/ EPS優惠：
由即日起至2025年12月31日，使用以上信用卡於CMK張毛記，惠顧單一正價貨品滿$2,000或以上，可享$200折扣！
