電子預約服務 下周二起擴展至區域法院登記處財物扣押令申請

【on.cc東網專訊】司法機構今日（23日）宣布，電子預約服務將由下星期二（30日）起擴展至區域法院登記處財物扣押令申請。

申請人可透過網上預約前往區域法院登記處，以提交新的財物扣押令申請。「智方便」註冊用戶，可利用「智方便」的自動填寫表格功能提供相關個人資料以進行網上預約。詳細指引載於以上專屬網頁。

隨著上述服務擴展，電子預約服務將適用於不同法院登記處和辦公室（包括高等法院登記處加簽服務組、遺產承辦處、高等法院登記處、高等法院書記主任辦事處的上訴登記處、家事法庭登記處、綜合調解辦事處、勞資審裁處登記處和土地審裁處登記處）的多種服務。

