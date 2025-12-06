電影公司宣布《阿凡達：火與燼》香港上映日期押後

【on.cc東網專訊】由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的荷里活矚目新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），原定本月17日在香港上映。不過電影發行商今日就宣布影片將押後上映。

20世紀霍士電影公司剛於官方社交網發聲明宣布《阿》延期上映的消息，聲明中表示：「鑒於大埔近日發生的不幸事件，並出於對香港社區的尊重，原定於12月17日上映的《阿凡達3》將延期至2026年推出。我們對所有受影響的市民致以最深切的慰問。新的上映日期將會盡快公布，感謝您的理解與一直以來的支持。」

查實原本占士金馬倫於本月8日將飛抵中國海南三亞出席首映禮，但電影公司日前宣布因「不可抗力因素」取消紅地氈環節，占士屆時將不會出席。

