電影業迎寒冬 戲院推4K《頭文字D》《墮落天使》救市

【on.cc東網專訊】2025年香港電影業迎嚟寒冬期，雖然8月份《鬼滅之刃無限城篇》屢破票房紀錄，在9月將會有多部抗戰題材作品上映，不過為挽救戲院業頹勢，9月戲院將有多部中外經典電影重新上映，冀重新培養觀眾入戲院消費習慣。

當中數部經典港產片周年重映，包括周杰倫、陳冠希、余文樂主演嘅賽車經典《頭文字D》20周年4K修復版；杜琪峯執導警匪經典《PTU》4K修復版；以及王家衛第五部執導作品《墮落天使》30周年4K修復版。

另外，台灣已故導演楊德昌遺作《一一》，將上映25周年推出4K修復版，讓年輕觀眾一睹楊導巔峰之作。亞洲電影方面亦包括新海誠超賣座動畫《你的名字。》，推出IMAX版本在巨幕重映。荷里活電影方面，由尚雷諾（Jean Reno）、妮坦莉寶雯（Natalie Portman）主演的《這個殺手不太冷》亦推出4K導演版，囊括23分鐘被刪減片段。兩大奧斯卡影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）及羅拔迪尼路（Robert De Niro）聯手主演的警匪經典《盜火線》（HEAT）亦推出4K修復版。而昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）第二部執導的暴力美學經典《危險人物》（Pulp Fiction）亦推出4K修復版重新上映。

而於黃埔重開嘅新光戲院，亦不定期重映多部外語經典，包括情色經典《艾曼紐1974》（Emmanuelle）、《時光倒流70年》（Somewhere in Time）、《驅魔人》（The Exorcist）及洪金寶自導自演作品《鬼打鬼》，相信將會不定期重推更多經典電影於大銀幕重溫。

