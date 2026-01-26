錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
電影製作人如何利用 AI 工具簡化創作流程
隨著人工智能（AI）生成的視頻技術迅速發展，這些工具已經不僅僅是新奇的短片或社交媒體實驗。現在，電影製作人利用這些工具處理故事板、角色設計、鏡頭生成、音效甚至後期製作，往往在一個壓縮的工作流程中完成。隨著這些工具的改進，傳統的前期製作、製作和後期製作之間的界限逐漸模糊。這引發了一個更實際的問題：電影製作人如何實際使用這些工具來創作電影。從早期的構思到最終的修飾，AI 軟件現在使得獨立創作者和小型團隊能夠嘗試那些曾經需要完整工作組和大量預算的項目。
在前期製作階段，創作團隊進行頭腦風暴，孕育和測試創意，這過程往往能夠找到最終故事的基礎。Nano Banana Pro 是 Google Gemini 系列模型中一款出色的圖像生成和編輯工具，能生成高達 4K 分辨率的高質量圖像，特別擅長文本處理和佈局方面，這些都是早期模型常常面臨的挑戰。這款工具非常適合創意構思，能夠為角色創建從不同角度、不同衣著和場景的圖像，然後再通過 Veo 3 進行動畫處理，從而實現角色在鏡頭之間的一致性，這在 AI 電影製作中仍然是一項難題。
ChatGPT 作為一個多功能的研究和計劃工具，對於電影製作人而言，可以處理背景研究、場景開發、歷史背景、預算粗略估算和提示精煉等。若小心使用並與其他來源交叉核對，ChatGPT 可以取代傳統上由製作助理處理的早期研究工作。它在為圖像和視頻模型精煉提示方面也非常有效，通常能產出比人類提示更可靠的結果。
DeepSeek 是一款來自中國的競爭對手，能夠實現類似的效果，特別是在研究和提示工程方面已經集成到 Kling 界面中。Midjourney 雖然面臨越來越多的競爭，但在圖像質量和美學範圍上仍然突出，適合用於腦力激盪、生成有趣的視覺理念，以及創建用於推介材料的圖像。這款工具也支持對生成的圖像進行簡單的動畫處理，雖然限制在 5 秒的增量之內。
在製作階段，AI 電影製作與傳統實踐的區別最為明顯。創作者不再只是捕獲鏡頭，而是生成鏡頭，經常會生成同一場景的多個變體，然後選擇和優化結果。Google Veo 3.1 是目前最強大的文本轉視頻模型之一，能夠創建詳細且現實的視覺效果，延展至 8 秒的鏡頭，分辨率可達 1080p。Veo 3 的創作幾乎沒有缺陷或奇怪的 AI 邏輯，物理效果也普遍合理，特別是當模型用於動畫處理 Nano Banana 創建的靜態圖像時。
Sora 2 是 OpenAI 最新的模型，能夠生成 10 至 20 秒的電影片段，分辨率為 1080p。儘管在細節和嚴格提示遵循方面可能不如 Veo，但其輸出通常在視覺上非常引人注目。Sora 還內建了一個社交平台，鼓勵用戶進行實驗和分享生成的片段。Kling 提供高質量的圖像和視頻生成，分辨率可達 4K，但生成時間可能比 Veo 慢，然而在動態運動和物理真實性上表現出色。
在後期製作階段，整合不同的剪輯、分辨率和音源成為一致敘事的過程仍然是最技術性的階段。Suno 成為當前最強大的 AI 音樂生成平台之一，某些音樂類型效果更佳，儘管人類音樂家可能對某些音樂理念提出質疑，但不難看出 AI 藝術家在音樂排行榜上的成功。Suno 最近與華納音樂達成合作，顯著擴展其潛力。
Topaz Labs 的工具被廣泛認為是視覺內容升級、銳化和修復的最佳選擇，其 Megapixel AI 能夠將靜態圖像清理和升級至 8K 及以上，而 Video AI 在提升混合格式素材的解析度和幀質量方面表現出色。這些工具對於紀錄片製作人和結合 AI 生成與檔案材料的項目尤為珍貴。ElevenLabs 能快速導入聲音，訓練自己，並從文本輸出逼真的音頻。這一工具對於聲音編輯、創建數字化身或在多種後期製作用途上非常有用。Adobe 的 Enhance Speech 工具則是針對清理音頻的有效解決方案，最初面向播客製作人，能以最小的設置去除背景噪音和瑕疵，對於處理不完美錄音的電影製作人來說非常實用。
隨著這些工具的出現，獨立創作者現在可以嘗試那些曾經需要完整製作團隊的項目。無論這是否會導致完全由 AI 生成的長片，還是僅僅改變電影的製作方式，這一轉變已經在悄然進行中。
