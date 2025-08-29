電影「南京照相館」片場 儼然陸學生暑期打卡勝地

（法新社上海29日電） 自南京大屠殺歷史真實事件改編的電影「南京照相館」在中國創下票房佳績。拍片片場儼然成為暑期熱門打卡景點。機槍掃射聲迴盪在倒塌的建築之間，學童們興奮參觀滿目瘡痍的1930年代南京街道場警，在機槍聲迴盪的斷垣殘壁間穿梭。

製作精良、眾星雲集的「南京照相館」故事背景設定在 1937年當時中國的首都南京，講述侵華日軍在6週內進行大規模燒殺與姦淫擄掠，造成數十萬中國軍民死難。

與其他描繪這場屠殺的電影一樣，「南京照相館」適度呈現當年日軍暴行，但這並未阻止觀眾走進電影院。自 7月下旬上映以來，該片已穩居中國票房榜首。

該片在上海郊區影視園區搭建的片場現已對外開放，法新社本週造訪時，現場湧入大批熱情觀眾，當中許多是年幼的學童。

在一棟遭轟炸的建築上，一幅佈滿彈孔的巨型蔣介石壁畫俯視著下方，遊客們蜂擁而入，興奮地自拍直播。

在表面的歡樂氛圍之下，這部電影激發中國民眾的強烈愛國情緒。

一名姓何女子談及自己對日本的感受時說：「這是一種源自內心深處的痛苦，一股深刻的恨意。」

「歷史是無法從心中抹去的，不管未來發生什麼事。」

一名男子告訴法新社，他帶著5歲的兒子不遠從西北的寧夏跋涉近2000公里而來，孩子也已看過南京照相館這部電影。

一名李姓女中學生表示，她覺得日本人「不討喜」，但也提醒不要心懷怨恨。

「儘管他們曾對我們做過許多殘忍的事，我們仍需要尊重他們，因為現在我們必須專注於和平。」