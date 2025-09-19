C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港
電影30周年紀念！王家衛經典作《墮落天使》以4K修復版重登大銀幕 勾勒出90年代不夜城的繁華景象
過去《花樣年華》、《春光乍洩》及《重慶森林》的重映，掀起觀眾熱烈反響，令影迷對下一部經典的到來充滿期待。為此，英皇戲院即日起於港澳全線獨家重映王家衛導演的得獎經典《墮落天使》，並以4K修復版呈現大銀幕，紀念電影上映30周年！
《墮落天使》在1990年代榮獲多項電影殊榮，備受推崇，彰顯其崇高的藝術成就。該片贏得了第15屆香港電影金像獎的最佳女配角（莫文蔚）、最佳攝影（杜可風）、及最佳原創電影音樂（Roel A. Garcia）等多項獎項。此外，在第32屆金馬獎中，電影也榮獲最佳電影剪輯（張叔平、黃銘林）及最佳美術設計（張叔平）兩項大獎。
憑藉充滿活力的演出，莫文蔚首次勇奪金像獎最佳女配角，與黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮等一眾演員組成的最強顏值陣容，使得這部電影成為難以複製的經典。攝影師杜可風以廣角鏡頭及霓虹光影捕捉香港不夜城的美學，並榮獲金像獎最佳攝影殊榮。此次的4K修復版將完美呈現這份視覺詩意，讓觀眾重溫這部經典之作的魅力。
如果你喜歡《重慶森林》的浪漫，那麼定會愛上《墮落天使》，它承接了前者的浪漫情懷，同時融入一抹迷人的孤寂。電影以入夜的香港街頭為背景，觀塘、灣仔等地區的霓虹燈招牌在導演鏡頭下，勾勒出90年代不夜城的繁華景象，喚起觀眾對那個標誌性年代的美好回憶。《墮落天使》的夢幻演員陣容更加叫人驚嘆，匯聚黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮、莫文蔚這幾位當年顏值巔峰演員，絕對是可一不可再！
《墮落天使》以4K修復版重新躍登大銀幕，以最新技術還原電影的視覺魅力，畫質細膩清晰無比，黃金年代的霓虹光影以嶄新的科技再次震撼觀眾眼球，更添韻味。是次4K修復將畫面比例從1.66:1調整至2.35:1，重現導演王家衛當年最理想的寬銀幕視野，克服當年菲林技術的限制，帶來更震撼的電影沉浸感。王家衛導演回憶道：「從1994年起，我們用全實景拍攝，記錄香港的歷史性時刻。《墮落天使》取景於觀塘、尖東及灣仔大道東，希望觀眾透過4K修復版重溫這座不夜城的美好。」
電影30周年紀念 推出一連串精彩活動
經典場口重現 電影金句劇照一覽無遺 配合電單車聲效 營造沉浸式體驗
為慶祝《墮落天使》上映30週年，英皇戲院將會推出一系列精彩活動，讓影迷好好回味！英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）設沉浸式打卡位，歡迎各位影迷前來盡情打卡留念。
天使2號（李嘉欣）坐上天使3號（何志武）的電單車，兩人依偎在一起，在隧道上飛馳的情景成為了電影中的經典場口。為了重現這個場面，現場特別擺設了電單車，再配合長長的隧道作背景，讓影迷仿佛置身於電影當中。
電影不乏叫觀眾細味的金句，風格獨特且充滿詩意，包括：「最近有點不一樣，我開始在替自己決定一些事情。無論是對是錯，這個決定都是屬於我的。」、「每次跟一個人合作久了，你的習慣或多或少會受他的影響」等。除了金句，眾多精彩絕倫的劇照也是不容錯過，5位處於顏值巔峰的演員定格於鏡頭下，呈現出最美的面貌。是次的沉浸式打卡位特別將這兩個重要的元素展示於兩邊牆身，讓影迷可慢慢駐足回味。整個打卡位置配以電單車聲效，營造沉浸式體驗，仿佛讓觀眾走進《墮落天使》的不夜城。
紀念經典30載：9月21日特典場限量登場
1995年9月21日，《墮落天使》首映，開啟香港電影的傳奇篇章。為紀念此經典30周年，英皇戲院將於2025年9月21日舉辦特典場，讓影迷在這意義非凡的日子重溫經典。特典場觀眾入場時更可獲豐富紀念品，珍藏電影情懷。反響熱烈，剩餘少量座位，請及早購票參與此難忘時刻。
普通場次購票禮遇
英皇戲院為影迷提供不同的購票禮遇，普通場次優惠包括：
• 購買2張戲票可兌換「30周年記念版4K海報」1張
• VIP CINEMER專享，凡購買1張戲票即送「A4紀念文件夾」1個
*所有禮品數量有限，先到先得，送完即止。
熱搶珍貴電影精品 英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）獨家發售
由即日起，英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）發售限量電影精品，極具珍藏價值，當中包括：明信片套裝、扣針、鎖匙扣、拉鏈袋（聯絡人）、拉鏈袋（殺手）、咖啡杯（藍色）、咖啡杯（橙色）、雪糕車圖案絲巾及Disco圖案絲巾，一眾影迷絕對不能錯過，數量有限，售完即止。
王家衛：「今天無需尋找第二個金城武，當下自有其精彩。」
王家衛導演曾經提及金城武擁有很好的喜劇感，因此特別安排他演出啞巴角色，被問到現今有沒有那位演員可擔當這個角色，導演這樣回答：「金城武的獨特魅力源於不同文化符號的融合，他的成功是天時地利的配合。今天無需尋找第二個金城武，當下自有其精彩。」《墮落天使》於繁盛的90年代拍攝，當時的香港是個每晚都多姿多彩，紙碎金迷的不夜城，其獨特氛圍透過高清的4K 修復畫質讓人懷緬及回味那昔日的繁榮足跡。
=================
《墮落天使》30周年記念4K修復版故事大綱
職業殺手（黎明飾）與經理人（李嘉欣飾）素未謀面卻互相暗戀，某夜竟重遇瘋癲舊愛（莫文蔚飾）；年幼時吃了過期罐頭菠蘿而變成啞巴的青年（金城武飾）專愛在晚間潛入別人店鋪做生意，一廂情願把喋喋不休的失戀女孩（楊采妮飾）視作初戀。杜可風以手提攝影機拍出流麗奇詭的影像，用霓虹夜色引領觀眾游走舊式茶樓、雜貨店、理髮店等地方，映照城市中的感情與孤獨，定格了九十年代的香港記憶。是次放映的4K修復版，色調與畫面比例都有明顯改變，觀眾可重新體驗這部王家衛的名作。
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 經典作重映成戲院救星？ 本月重映作與新上畫港片數目相同 《PTU》、《頭文字D》大力宣傳
近來電影市道不佳，業界甚至以「電影寒冬」來形容。當製作大為縮減，新作又不敢上映怕蝕錢，又如何是好？Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
美國總統特朗普威脅吊銷對他批評過頭的電視台牌照
【彭博】— 美國總統特朗普表示，如果美國廣播電視網絡對他批評過頭，應對其牌照進行審查，相當於對媒體自由發出最廣泛的威脅。Bloomberg ・ 18 小時前
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
aespa粉絲終於等到啦！韓國超人氣女團aespa繼去年於亞博開演唱會後，明年2月7、8日鐵定再次登上亞洲國際博覽館，一連兩日舉辦aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站巡迴演唱會。想一睹偶像風采，就要把握搶飛機會！即睇下文了解票價、座位表及購票方法！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《他年她日》專訪 袁澧林特別髮型致敬監製張艾嘉 許光漢信一見鍾情願為愛人買機票即走
由許光漢、袁澧林（Angela）主演的港產愛情片《他年她日》即將浪漫上映，電影是許光漢退伍後第一部公映作品，意義非凡，他更專程來港宣傳，分享拍港片的感覺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop
BLACKPINK四閨女各自發展了一回，宣布開展世界巡迴演唱會，香港站則在2026年1月24、25日，現加開26日一場，並在啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行！門票開售詳情已公布，各位Blinks一起「BLACKPINK in your area！」之前4位偶像都分別推出了個人專輯，先有Rosé去年底推出《Rosie》，隨後有Jisoo、Lisa以及Jennie，準備好迎接偶像們的音樂禮物吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 12 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前