電影30周年紀念！王家衛經典作《墮落天使》以4K修復版重登大銀幕 勾勒出90年代不夜城的繁華景象

過去《花樣年華》、《春光乍洩》及《重慶森林》的重映，掀起觀眾熱烈反響，令影迷對下一部經典的到來充滿期待。為此，英皇戲院即日起於港澳全線獨家重映王家衛導演的得獎經典《墮落天使》，並以4K修復版呈現大銀幕，紀念電影上映30周年！

《墮落天使》30周年記念4K修復版

《墮落天使》在1990年代榮獲多項電影殊榮，備受推崇，彰顯其崇高的藝術成就。該片贏得了第15屆香港電影金像獎的最佳女配角（莫文蔚）、最佳攝影（杜可風）、及最佳原創電影音樂（Roel A. Garcia）等多項獎項。此外，在第32屆金馬獎中，電影也榮獲最佳電影剪輯（張叔平、黃銘林）及最佳美術設計（張叔平）兩項大獎。

廣告 廣告

憑藉充滿活力的演出，莫文蔚首次勇奪金像獎最佳女配角，與黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮等一眾演員組成的最強顏值陣容，使得這部電影成為難以複製的經典。攝影師杜可風以廣角鏡頭及霓虹光影捕捉香港不夜城的美學，並榮獲金像獎最佳攝影殊榮。此次的4K修復版將完美呈現這份視覺詩意，讓觀眾重溫這部經典之作的魅力。

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

如果你喜歡《重慶森林》的浪漫，那麼定會愛上《墮落天使》，它承接了前者的浪漫情懷，同時融入一抹迷人的孤寂。電影以入夜的香港街頭為背景，觀塘、灣仔等地區的霓虹燈招牌在導演鏡頭下，勾勒出90年代不夜城的繁華景象，喚起觀眾對那個標誌性年代的美好回憶。《墮落天使》的夢幻演員陣容更加叫人驚嘆，匯聚黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮、莫文蔚這幾位當年顏值巔峰演員，絕對是可一不可再！

《墮落天使》以4K修復版重新躍登大銀幕，以最新技術還原電影的視覺魅力，畫質細膩清晰無比，黃金年代的霓虹光影以嶄新的科技再次震撼觀眾眼球，更添韻味。是次4K修復將畫面比例從1.66:1調整至2.35:1，重現導演王家衛當年最理想的寬銀幕視野，克服當年菲林技術的限制，帶來更震撼的電影沉浸感。王家衛導演回憶道：「從1994年起，我們用全實景拍攝，記錄香港的歷史性時刻。《墮落天使》取景於觀塘、尖東及灣仔大道東，希望觀眾透過4K修復版重溫這座不夜城的美好。」

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

電影30周年紀念 推出一連串精彩活動

經典場口重現 電影金句劇照一覽無遺 配合電單車聲效 營造沉浸式體驗

為慶祝《墮落天使》上映30週年，英皇戲院將會推出一系列精彩活動，讓影迷好好回味！英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）設沉浸式打卡位，歡迎各位影迷前來盡情打卡留念。

天使2號（李嘉欣）坐上天使3號（何志武）的電單車，兩人依偎在一起，在隧道上飛馳的情景成為了電影中的經典場口。為了重現這個場面，現場特別擺設了電單車，再配合長長的隧道作背景，讓影迷仿佛置身於電影當中。

電影不乏叫觀眾細味的金句，風格獨特且充滿詩意，包括：「最近有點不一樣，我開始在替自己決定一些事情。無論是對是錯，這個決定都是屬於我的。」、「每次跟一個人合作久了，你的習慣或多或少會受他的影響」等。除了金句，眾多精彩絕倫的劇照也是不容錯過，5位處於顏值巔峰的演員定格於鏡頭下，呈現出最美的面貌。是次的沉浸式打卡位特別將這兩個重要的元素展示於兩邊牆身，讓影迷可慢慢駐足回味。整個打卡位置配以電單車聲效，營造沉浸式體驗，仿佛讓觀眾走進《墮落天使》的不夜城。

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜電影劇照

紀念經典30載：9月21日特典場限量登場

1995年9月21日，《墮落天使》首映，開啟香港電影的傳奇篇章。為紀念此經典30周年，英皇戲院將於2025年9月21日舉辦特典場，讓影迷在這意義非凡的日子重溫經典。特典場觀眾入場時更可獲豐富紀念品，珍藏電影情懷。反響熱烈，剩餘少量座位，請及早購票參與此難忘時刻。

普通場次購票禮遇

英皇戲院為影迷提供不同的購票禮遇，普通場次優惠包括：

• 購買2張戲票可兌換「30周年記念版4K海報」1張

• VIP CINEMER專享，凡購買1張戲票即送「A4紀念文件夾」1個

*所有禮品數量有限，先到先得，送完即止。

《墮落天使》30周年記念4K修復版

《墮落天使》30周年記念4K修復版

熱搶珍貴電影精品 英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）獨家發售

由即日起，英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）發售限量電影精品，極具珍藏價值，當中包括：明信片套裝、扣針、鎖匙扣、拉鏈袋（聯絡人）、拉鏈袋（殺手）、咖啡杯（藍色）、咖啡杯（橙色）、雪糕車圖案絲巾及Disco圖案絲巾，一眾影迷絕對不能錯過，數量有限，售完即止。

《墮落天使》30周年記念4K修復版｜珍貴電影精品

王家衛：「今天無需尋找第二個金城武，當下自有其精彩。」

王家衛導演曾經提及金城武擁有很好的喜劇感，因此特別安排他演出啞巴角色，被問到現今有沒有那位演員可擔當這個角色，導演這樣回答：「金城武的獨特魅力源於不同文化符號的融合，他的成功是天時地利的配合。今天無需尋找第二個金城武，當下自有其精彩。」《墮落天使》於繁盛的90年代拍攝，當時的香港是個每晚都多姿多彩，紙碎金迷的不夜城，其獨特氛圍透過高清的4K 修復畫質讓人懷緬及回味那昔日的繁榮足跡。

=================

《墮落天使》30周年記念4K修復版故事大綱

職業殺手（黎明飾）與經理人（李嘉欣飾）素未謀面卻互相暗戀，某夜竟重遇瘋癲舊愛（莫文蔚飾）；年幼時吃了過期罐頭菠蘿而變成啞巴的青年（金城武飾）專愛在晚間潛入別人店鋪做生意，一廂情願把喋喋不休的失戀女孩（楊采妮飾）視作初戀。杜可風以手提攝影機拍出流麗奇詭的影像，用霓虹夜色引領觀眾游走舊式茶樓、雜貨店、理髮店等地方，映照城市中的感情與孤獨，定格了九十年代的香港記憶。是次放映的4K修復版，色調與畫面比例都有明顯改變，觀眾可重新體驗這部王家衛的名作。

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！