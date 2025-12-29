電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展

唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。

《電波少年》（日本節目名為《前進！電波少年》）係日本電視台90年代末開始播放嘅真人show節目，當時喺日本同香港分別招募素人參加。節目組於香港報章刊登分類廣告招人，喺商台做 DJ嘅謝昭仁見到廣告後膽粗粗去應徵，順便為電台節目取材。估唔到謝昭仁真係成功被錄取，更於農曆年期間被日本攝製隊從家中帶到南非，與素未謀面嘅伊藤高史組成「朋友」組合一同出發。昭仁同伊藤只獲發十萬日元（相當於當時6千蚊港紙），二人要由南非好望角一路向北，以截車或步行方式去到挪威斯萊特角燈塔。過程中二人不得以打工以外方式賺取旅費，過得相當刻苦，更因為肯雅政局不穩而獲准搭飛機到蘇丹繼續行程。昭仁同伊藤最終用咗290日時間完成旅程，節目引來好大迴響，TVB更於節目《城市追擊》跟進報導。

完成旅程後，謝昭仁曾於日本演藝界發展，更於演藝界乒乓球比賽中連奪兩屆冠軍。後來昭仁回流香港重返商台成為美術總監，再轉投廣告界，作品更得過國際大獎。至於伊藤高史回國後同樣於日本演藝界發展，後來轉戰劇場界並成立劇團，伊藤演出之外亦會參與劇本創作。伊藤高史同造型師女友於2011年結婚，婚後二人育有5位小朋友，相當厲害！

當年《電波少年》大受歡迎

TVB更為《電波少年》搵黎明唱主題曲

