電競戰隊「DRX」與華碩遊戲品牌「ROG」締結為合作夥伴！宣布共同開發下一代產品
華碩遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱ROG)」宣布，與電競戰隊「DRX」締結全球官方合作關係。
未來兩年，將作為DRX旗下「官方遊戲硬體合作夥伴」，與所有附屬戰隊合作，共同開發下一代產品。
電競戰隊「DRX」與華碩遊戲品牌「ROG」締結為合作夥伴！
華碩遊戲品牌「ROG」宣布，與電競戰隊「DRX」締結全球官方合作關係。
DRX戰績包括贏得2022年的「英雄聯盟全球總決賽冠軍」，以及在「特戰英豪冠軍巡迴賽」中多次獲得獎項的實力堅強隊伍。
該團隊致力於不斷追求最高性能，這與ROG推廣電子競技的理念不謀而合，因而促成了此次合作。
在接下來的兩年裡，ROG 將成為 DRX 的「官方遊戲硬體合作夥伴」，為包括特戰英豪與英雄聯盟部門在內的所有隊伍提供支援。
將提供與電競選手合作開發的遊戲設備「ROG Ace Esports 系列」，為日常訓練、正式比賽和內容製作提供全面支援。
除了設備支援外，此次合作還將開展多方面的聯合項目，包括全球內容製作、幕後專題項目以及產品開發方面的知識共享。
此外，還將有一個專為粉絲設計，介紹職業運動員在比賽前對設備進行微調的過程，以及為了發揮最佳性能而展現出的獨創性與對細節的關注的企劃。
此負，針對今後即將上市的ROG產品的初期測試將由DRX的選手們参加，們的回饋將用於產品開發。
有關本次的合作夥伴關係的詳細資訊，請參閱ASUS Pressroom。
ASUS Gaming ＆ Workspace Gear事業部總經理 Kris Huang的留言
在電競的世界裡，每一次點擊和瞄準都可能決定勝負，因此表現是絕對重要的。
與DRX的合作將為我們提供一個寶貴的機會，讓我們能夠從世界頂尖玩家那裡獲得寶貴的經驗，從而將我們的產品提升到一個新的水準。
我們將根據世界頂級玩家的直接回饋，進一步加強「ROG Ace Esports 系列」產品陣容。
我們相信這將使我們能夠為職業選手與粉絲提供最佳的遊戲體驗。
DRX CEO Sun Il Yang留言
DRX以「挑戰精神」為組織基石。
我們找到了與我們理念相同的完美合作夥伴，也就是華碩ROG。
與追求極致性能和創新毫不妥協的ROG合作，將為玩家提供在世界舞台上取得成功所需的最強大武器
我期待與ROG攜手共創卓越未來。
©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.
©2025. DRX. All right reserved.
