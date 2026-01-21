專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
電競戰隊「Gen.G」正式推出官方會員平台「genval.fan」，特典為1對聊天等
著名電競戰隊「Gen.G」的特戰英豪戰隊官方會員平台「genval.fan」，已於 2026年1月19日(一) 正式上線。
會員專屬的1對1聊天服務「POP」將於「POP」 2026年1月19日(一)下午2點 起開始提供。
是來自韓國的特戰英豪戰隊首次導入b.stage的案例。
2024 VCTPacific 冠軍戰隊「Gen.G 特戰英豪」的大型粉絲社群正式上線！
著名電競戰隊「Gen.G」的特戰英豪戰隊透過b.stage推出了官方粉絲社群平台「genval.fan」。
這支以「t3xture(@t3xture_kr)」選手與「Karon(@@Karonvlrt)」選手為核心的隊伍贏得了2024年VCT太平洋聯賽冠軍，並擁有全球競爭力。
此外，Gen.G也在「英雄聯盟」與「絕地求生」等多款遊戲打造強大的粉絲群方面也擁有良好的記錄。
「POP」服務支援與選手進行一對一聊天
粉絲們將能夠與選手們透過一對一聊天直接進行互動！
官方平台「genval.fan」將於2026年1月19日(一)上線。
可在電腦、行動網頁和 b.stage 應用程式上使用。
當天下午2點開始的「POP」服務將是會員特典的核心功能。
該平台利用了在全球經營 350 多個粉絲平台的全球性企業「b.stage」的基礎設施。
「Gen.G」將利用官方會員計畫「TIGERNATION」的營運經驗，該計畫已透過「b.stage」成功應用於「英雄聯盟」戰隊。
該模式強調雙向溝通，將以「POP」為中心推廣到特戰英豪團隊。
有關「Gen.G」特戰英豪官方會員資格的詳細資訊，請上Gen.G射擊分部官方X(@geng_gold)確認。
Arnold Hur Gen.G CEO的留言
透過 Gen.G 的官方會員組織「TIGERNATION」，我們得以了解與粉絲溝通對於經營粉絲群的重要性。
特戰英豪團隊也決定開放社區，透過會員制和即時通訊服務與粉絲進行更密切的互動，並建立長期的粉絲關係。
Ⓒ 2025. KSV eSports Delaware Inc. All rights reserved.
