焦點

立即投選年度十大消費新聞

Yahoo Tech HK

電競手機都要 Air！RedMagic 紅魔 11 Air 塞入風扇、7,000mAh 電池僅厚 7.85mm

國家補貼後首銷價 2,999 人民幣起。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
電競手機都要 Air！RedMagic 紅魔 11 Air 塞入風扇、7,000mAh 電池僅厚 7.85mm
電競手機都要 Air！RedMagic 紅魔 11 Air 塞入風扇、7,000mAh 電池僅厚 7.85mm

iPhone Air 一出，即便銷量不濟，其他廠商仍舊都選擇主動蹭熱度。今日 RedMagic 紅魔旗下誕生於去年 4 月的 Air 產品線迎來第二款手機 RedMagic 11 Air，廠方將其宣傳為「行業唯一內置風扇 Air」，矛頭所指不言自明。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

外型依舊採硬朗風格，厚度僅 7.85mm

RedMagic 11 Air 延續品牌一貫硬朗設計，採用金屬中框和弧面玻璃背蓋，照例融入透明元素同 RGB 燈效。為突顯電競定位，裝置配有雙 520Hz 側鍵與 24,000RPM 主動風扇。機身重量和厚度分別為 207g、7.85mm，以電競手機標準來算，確實不負 Air 之名。

Snapdragon 8 Elite 搭配 7,000mAh 電池

新機搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器、LPDDR5X Ultra RAM、UFS 4.1 儲存，另攝紅芯 R4 自研遊戲晶片，螢幕則達到 6.85 吋。解析度同更新率分別為 2,688 x 1,216 和 144Hz，8MP 屏下相機的存在令螢幕佔比得以升高至 95.1%。除此之外，裝置亦內建有支援 120W 有線快充的 7,000mAh 大電池，後置相機使用 50MP 廣角與 16MP 超廣角組合。

廣告

RedMagic 11 Air 可選 12+256 和 16+512 型號，目前已在內地預售，疊加首銷優惠和國家補貼後，價格為 2,999 人民幣起。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm　網民：以為佢踎低

黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm　網民：以為佢踎低

憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下

衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下

星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！

LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！

對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！

Yahoo Style HK ・ 12 小時前
林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」

林欣彤英國情緒崩潰4個月後再發文 聲稱失控原因 「受過百位巫師攻擊」

參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，2年前約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。3年前受洗成為基督徒嘅Mag，去年9月底獲邀請到英國參加佈道會

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係　直言「唔打算與家人和解」

碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係　直言「唔打算與家人和解」

碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。

Yahoo 體育 ・ 10 小時前
胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺

胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺

胡楓（修哥）昨日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）

【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）

759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價　折實324萬入場　入場呎價1.59萬起平絕同區近十年

紅磡現樓悅麓震憾開價　折實324萬入場　入場呎價1.59萬起平絕同區近十年

紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元

28Hse.com ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛

許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛

Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，

女人我最大 ・ 1 天前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆

內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆

近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。

Yahoo Food ・ 11 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿

古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿

《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客

差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客

渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解

碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解

曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動

鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動

尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評　珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」

小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評　珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」

小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。

姊妹淘 ・ 7 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼　爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo

葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼　爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo

新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
熊本阿蘇火山觀光直升機3人失聯　包括兩名台灣遊客　乘客手機通報：偵測到強烈撞擊︱Yahoo

熊本阿蘇火山觀光直升機3人失聯　包括兩名台灣遊客　乘客手機通報：偵測到強烈撞擊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付

日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢

Yahoo財經 ・ 5 天前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？

Yahoo Food ・ 1 天前