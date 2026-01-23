電競活動「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」的詳細資訊已公開！「特戰英豪」「英雄聯盟」「快打旋風6」各遊戲的團隊成員與教練名單揭曉

新世代 Virtual esports Project「VSPO！」公佈了將於2026年3月21日(六)、3月22日(日)，在東京有明競技場舉行的電競活動「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」的詳細內容。

2026年1月22日(四)10點起開放VSPO！粉絲俱樂部會員的預售票抽籤報名。

電競活動「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」的詳細資訊已公開！

廣告 廣告

「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」是VSPO！的成員們挑戰電競現任職業選手、實況主等強勁對手的一場電競活動。

本次第2屆的活動將於有明競技場舉行，比賽遊戲標題為特戰英豪、英雄聯盟、快打旋風63款遊戲。

在比上次更大的場地，體驗“勝利與失敗所帶來的戲劇性和刺激感” 。

VSPO！官方YouTube頻道、官方Twitch也將進行免費直播、也將實施PPV付費觀看服務。

透過付費PPV直播，可欣賞欣賞 VSPO! 成員的個人遊戲畫面和團隊語音聊天，以及對手團隊的個人遊戲畫面和團隊語音聊天。

特戰英豪

特戰英豪(DAY1＆DAY2)

DAY1 團隊成員

さ此外，支援團隊的VSPO！團隊教練將由crow(@no960fps)與Laz(@lazvell)擔任！

與VSPO！隊對戰的對手是ade(@ade3_)與其他4位成員。

DAY2 團隊成員

GON(@gonsan_vl)與TORANECO(@toraneco617)將擔任團隊教練為球隊提供支援。

對手隊伍由善惡菌(@zennakukinn0330)與其他4位成員。

很期待看到一場怎樣的戰鬥！

遊戲規則

比賽場次：3

MAP／進攻與防守: BANPICK 將在正式比賽前進行，以確定 3 張地圖以及進攻和防守策略

驟死賽制: 無加時賽

超時：每個MAP最多可取得2次

英雄聯盟

英雄聯盟(DAY1＆DAY2)

DAY1 團隊成員

VSPO！團隊教練將由TANUKININJA(@tanukininja_jp)與TAKAYASPECIAL(@PowerofTakaya)。

對手隊伍由MOTHER3(@mother3rrd)與其他4位成員。

DAY2 團隊成員

VSPO！團隊教練將由SYARURUUU(@syaruruuu)與yutapon(@yutapongo)擔任。

將與 VSPO! 隊展開激烈戰鬥的對手是Rainbrain(@fujimako1231)與其他4位。

遊戲規則

比賽場次：3

分組：僅限第一局，由擲骰子決定哪一隊擁有決定性投票權。從第二局開始，上一局的敗方擁有決定性投票權

BANPICK: VSPO! SHOWDOWN 2026 原創規則(※日後公佈)

快打旋風6

快打旋風6(DAY1＆DAY2)

DAY1 團隊成員

VSPO！團隊教練將由KEI.B(@_BNBBN_)、NAUMAN(@naumanzoh)、AKIRA(@akiradayooooo)擔任。

對手隊伍尚未公佈。

DAY2 團隊成員

VSPO！團隊教練將由NARUO(@moujaatumare)與BONCHAN(@katitagaribon)擔任並評估戰況。

對手隊伍高木(@Takagi_Progamer)與另外1位參加，將炒熱比賽氣氛。

遊戲規則

比賽場次：2 輪 BO5 賽制(每位選手3盤)

團隊勝負：隔天比賽結束時，贏得局數最多的隊伍獲勝

使用角色: 只能使用事先申報的1個角色

日後VSPO！官方X(@Vspo77)上將公佈完整對手隊伍成員名單。

售票時間表

門票

2026年1月22日(四)10點起開放VSPO！粉絲俱樂部會員的預售票抽籤報名。

Ticket Pia會員專屬提前抽籤將於2026年2月10日(二)12點開放。

普通門票將於2026年3月7日(六)12點起於時Ticket Pia開賣。

只有抽中或購買到指定席票券的人才能報名保證前排座位的升級票。

VSPO！粉絲俱樂部會員的預售票抽籤 指定席(付特典)票券

受理期間: 2026年1月22日(四)10:00至2026年1月27日(二)23:59為止

抽籤結果: 2026年1月31日(六)12:00以後依序公佈

付款期間: 2026年2月5日(四)23:59為止

VSPO！粉絲俱樂部會員限定 升級票

受理期間: 2026年2月10日(二)12:00到2026年2月15日(日)23:59為止

抽籤結果: 2026年2月18日(三)12:00以後依序公佈

付款期間: 2026年2月22日(日)23:59為止

Ticket Pia會員專屬提前抽籤 指定席(付特典)票券

受理期間: 2026年2月10日(二)12:00至2026年2月15日(日)23:59為止

抽籤結果: 2026年2月18日(三)12:00以後依序公佈

付款期間: 2026年2月22日(日)23:59為止

Ticket Pia會員專屬提前抽籤 升級票

受理期間: 2026年2月26日(四)12:00至2026年3月1日(日)23:59為止

抽籤結果: 2026年3月4日(三)12:00以後依序公佈

付款期間: 2026年3月7日(六)23:59為止

普通早鳥販售 指定席(付特典)票券

受理期間: 2026年3月7日(六)12:00 〜

當達到預定的售票數量後立即停止

到場特典

原廠折疊墊

到場特典將可獲得「原廠折疊墊」。

前一天也將舉行周邊販售

活動現場將販售原創商品販売以及聯名餐點，並展出各隊創作的特別藝術作品。

2026年3月9日(一)起，將陸續播放正式比賽前的練習影片。

此外，2026年3月20日(五・假)將在會場實施前一天周邊販售。

有關本活動的詳細資訊請參閱「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」官方網站。

活動概要 VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE 【DAY1】2026年3月21日(六) 開場10:00 / 開演11:30 / 終演21:00(預計)

【DAY2】2026年3月22日(日) 開場10:00 / 開演11:30 / 終演20:30(預計) 有明競技場 特戰英豪、英雄聯盟、快打旋風6 指定席(附特典)票券: 12,000日圓(含稅)

升級票: 3,000日圓(含稅) 免費直播: VSPO! 官方YouTube、Twitch

付費直播(PPV): VSPO！會員個人遊戲畫面與團隊語音聊天 + 對手團隊個人遊戲畫面與團隊語音聊天