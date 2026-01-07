天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
電競玩家夢寐以求！Lenovo Legion Pro Rollable 概念筆電可橫向「拉長」，一部機玩晒三個比例！｜CES 2026
可在 16:10、21:9、24:9 三種比例間切換。
在今年的 CES 展場上，Lenovo 一如以往展示多款概念設備。不過當中最吸睛、最「離譜」的一定是這部 Legion Pro Rollable 電競筆電。它配備了可橫向延伸的柔性 OLED 面板，能由原本的 16 吋，一鍵展開增至 21.5 吋或 23.8 吋，變身超寬螢幕電競戰機！
向兩側展開，支援多種比例
Legion Pro Rollable 是以現有的 Legion Pro 7i 為基礎開發，其全機下半部保留原始結構，包括所有連接埠與 RTX 5090 顯示卡等組件。至於最大亮點螢幕，Lenovo 選擇了不同於今年另一款概念機 XD Rollable 或去年 ThinkBook Plus Gen 6 那樣的垂直展開設計，而是改為橫向延伸，可在 16:10、21:9、甚至「超誇張」的 24:9 三種畫面比例之間切換。
用家只要按下 Fn 鍵 + 方向鍵，便可控制螢幕收展。雖然暫時未設專用按鈕，操作略嫌「麻煩」，但作為概念機示範，已屬預期之內。
機身結構仍待改良，可惜未能實測遊戲表現
根據我們姊妹網站 Engadget 的實際上手心得，筆電下半部感覺穩固，但上半部就略嫌鬆散，估計是因為鉸鏈需支撐較重的螢幕結構。現場機器上還可見到螢幕內部的馬達痕跡及輕微波紋，顯示尚未完善。不過從側面觀察，Lenovo 已相當努力減少展開時的縫隙與空隙，對一台原型機而言表現可以接受。
雖然 Lenovo 今次展示了數部樣機，但現場並未安裝任何遊戲。超寬螢幕在遊戲中的實際效果不得而知，令不少參展者都感到意猶未盡。
展望未來：電競玩家夢想中的筆電？
從技術角度看，這部 Legion Pro Rollable 主要是 Lenovo 展示未來設計思路的試驗場。對於熱愛賽車、飛行模擬或開放世界 RPG 的玩家來說，能即時切換寬螢幕比例的設計無疑相當吸引。
目前 Legion Pro Rollable 雖仍屬概念階段，但以 Lenovo 一貫的創新節奏，也許我們不需等太久，便能在市場上看到真正可延展的電競筆電登場。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 52 分鐘前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 18 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版爆紅 「白臉古天樂」被考古瘋傳 巔峰顏值獲讚可愛又帥氣
被影迷喻為「都市傳說」的《尋秦記》電影版於大除夕上映後好評不絕，電影公司於昨日(1月6日)公布，《尋秦記》港澳票房累計逾4,500萬Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 3 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 4 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 5 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣
根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出鉅亨網 ・ 15 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限07/01）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、大和豆漿 $5、Thai Gold 越南白蝦肉 $25！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 3 小時前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 23 小時前
川普稱格陵蘭島到處是俄中船隻 丹麥外相回應！
丹麥外交大臣拉斯穆森周二（6 日）表示，美國總統川普關於格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」的說法不符合事實。鉅亨網 ・ 3 小時前
小米內地起「關公災難」，邀「米黑」合作惹全網米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前