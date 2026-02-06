電競賽車大會「UNIZONE 2026」參賽全6支隊伍所屬選手發表！「名古屋OJA」以最強陣容挑戰二連霸

將於2026年3月7日(六)開幕、日本國內唯一獲得JAF(日本汽車聯盟)認可的電競賽車大會「UNIZONE 2026」

本大賽參賽的全6支隊伍所屬選手已發表。

開幕戰將於2026年3月7日(六)在Commufa eSports Stadium NAGOYA舉行。

2026年也將上演激熱賽事！「UNIZONE 2026」參賽的全6支隊伍所屬選手發表

首度舉辦的「UNIZONE 2025」，經過激戰後由名古屋OJA贏得冠軍，拉下帷幕。

如此上演激烈賽車競技的電競賽車聯賽「UNIZONE」確定將於2026年續辦！

究竟2026年會有什麼樣的戲碼等待著我們呢！

官方YouTube頻道「UNIZONE eモータースポーツ」已發布2025年大賽總回顧，快去看看吧！

大賽日程

開幕站:2026年3月7日(六)

第2站: 2026年5月16日(六)

第3站: 2026年6月27日(六)

第4站: 2026年8月29日(六)

第5站: 2026年10月31日(六)

開幕站將於Commufa eSports Stadium NAGOYA舉辦。

門票可於名古屋OJA官方網站購買。

岩手馬コレーシング(IWATE UMACCO RACING) (岩手縣)

岩手馬コレーシング

這是一支在珍惜岩手的「CHA-CHAKUMAKO」等馬事文化風土的同時，旨在讓每位成員都能擁有自身角色的營運團隊。

齊藤祐太

岡本貴明

岡本貴明

代表者・鈴木拓生致詞

鈴木拓生

我過去在大學、農業、福祉、學童保育等各種現場與人接觸的過程中，培育出「想在岩手創造一個任何人都能參與的歸屬之地」的想法。

與此想法重疊的，是岩手地區人與馬相互扶持的馬事文化。

我感受到岩手的馬事文化中，蘊含著人與地區各司其職、相互關聯而生的關係性。

懷著對相關人士的感謝，我們將以挑戰UNIZONE為契機，拓展孩子們及地區夥伴能感受到「這裡有屬於我的角色」、並能主動參與的環境。

遠州HAMAMATS MOTORS(遠州ハママツモータース) (靜岡縣)

遠州ハママツモータース

這是一支與地區民眾合作，從靜岡濱松挑戰世界的職業電競賽車隊伍。

小出峻

百瀬翔

武藤雅奈 (團隊契約選手)

武藤雅奈

團隊契約選手是指，目前雖未取得UNIZONE執照，但透過對團隊活動的承諾而簽約的選手。

代表者・山岸真智致詞

山岸真智

對於平日給予UNIZONE以及遠州HAMAMATS MOTORS極大的支持與聲援，我們由衷表示感謝。

在即將到來的UNIZONE 2026賽季，我們將以過去賽季獲得的經驗為基礎，在競技方面瞄準更高的目標持續努力。

另一方面，對於上賽季成為聯賽次數最多的草根活動・地區合作，我們也希望進一步持續發展，並與各利害關係方合作，致力於地區活化與產業創造。

恒志堂RACING北海道 (北海道)

恒志堂レーシング北海道

以現實與虛擬雙輪驅動的賽車隊伍。

在虛擬賽事方面，曾在JEGT中獲得系列賽第2名等，逐步累積實績，是雖為初次參賽卻虎視眈眈瞄準冠軍的黑馬。

長和樹

長和樹

加藤達彥

加藤達彦

代表者・佐藤元春致詞

佐藤元春

我是兼任車隊擁有者與車手的佐藤元春。

我們將以首年就瞄準冠軍的心態挑戰UNIZONE。

將以在現實與虛擬兩方面累積的經驗為武器，展現出奮戰到最後一刻的比賽。

還請大家多多支持。

熱情即是才能！

Saishunkan Sol 熊本 (熊本縣)

Saishunkan Sol 熊本

2025年大賽中遺憾屈居亞軍、飲下不甘淚水的「Saishunkan Sol 熊本」

2026年是否能奪得冠軍備受矚目。

荒川麟

荒川麟

黑澤和真

黒沢和真

新谷昇馬

新谷昇馬

代表者・西川正明致詞

我們是以熊本為據點活動的電競隊伍，Saishunkan Sol 熊本。

在邁入UNIZONE第二年的本賽季，我們將以超越上賽季亞軍的「冠軍」為目標，全力挑戰。

除了致力於提升競技賽事的熱度，我們也將更專注於從家鄉・熊本推廣及振興電競賽車，預定將與各方利害關係人攜手努力。

感謝各位粉絲、各位相關人士平日溫暖的支持。

本賽季也懇請大家給予我們熱烈的聲援。

東京VERDY RACING(東京ヴェルディレーシング) (東京都)

東京ヴェルディレーシング

經營足球等18項運動俱樂部隊伍的「東京VERDY」

其團隊營運的訣竅將如何發揮令人期待。

兒島弘訓

木村偉織

木村偉織

佐々木光

佐佐木藍咲 (團隊契約選手)

佐々木藍咲

代表者・松本聰致詞

松本聡

東京VERDY自1969年創立以來，一直秉持著開拓者精神持續活動。

對於能與UNIZONE提倡的「挑戰新移動方式」、「現實與虛擬的融合」等新挑戰並肩同行，我們感到興奮不已。

我們不僅致力於團隊與聯賽的成功，也將以對日本骨幹產業汽車產業的進一步發展，能做出些微貢獻為目標而努力。

名古屋OJA (愛知縣)

名古屋OJA

在2025年大賽中成功奪冠，成為初代冠軍的「名古屋OJA」

能否展現王者風範，實現二連霸。

武藤壮汰

小此木裕貴

石野弘貴 (團隊契約選手)

石野弘貴

梅垣清 (團隊契約選手)

梅垣清

代表者・岩田滉平致詞

岩田滉平

作為以汽車產業聚集地・愛知縣為據點的隊伍，對於能在2025年賽季達成UNIZONE初代年度冠軍以及車手冠軍的雙冠王，我們感到非常高興。

這項成果是承蒙平日給予我們支持的粉絲們，以及支持團隊挑戰的贊助商、相關企業各位的援助所賜，我們由衷感謝。

2026年賽季，我們將以二連霸為目標，不僅要在競技賽事上更上一層樓，也將更加專注於從家鄉・名古屋推廣及振興電競賽車。

從開幕站開始勢必將有熱烈的比賽！

千萬別錯過選手們的激戰！





