電競賽車大會「UNIZONE 2026」參賽全6支隊伍所屬選手發表！「名古屋OJA」以最強陣容挑戰二連霸
將於2026年3月7日(六)開幕、日本國內唯一獲得JAF(日本汽車聯盟)認可的電競賽車大會「UNIZONE 2026」
本大賽參賽的全6支隊伍所屬選手已發表。
開幕戰將於2026年3月7日(六)在Commufa eSports Stadium NAGOYA舉行。
2026年也將上演激熱賽事！「UNIZONE 2026」參賽的全6支隊伍所屬選手發表
首度舉辦的「UNIZONE 2025」，經過激戰後由名古屋OJA贏得冠軍，拉下帷幕。
如此上演激烈賽車競技的電競賽車聯賽「UNIZONE」確定將於2026年續辦！
參賽的全6支隊伍所屬選手已發表。
究竟2026年會有什麼樣的戲碼等待著我們呢！
官方YouTube頻道「UNIZONE eモータースポーツ」已發布2025年大賽總回顧，快去看看吧！
大賽日程
開幕站:2026年3月7日(六)
第2站: 2026年5月16日(六)
第3站: 2026年6月27日(六)
第4站: 2026年8月29日(六)
第5站: 2026年10月31日(六)
開幕站將於Commufa eSports Stadium NAGOYA舉辦。
門票可於名古屋OJA官方網站購買。
岩手馬コレーシング(IWATE UMACCO RACING) (岩手縣)
這是一支在珍惜岩手的「CHA-CHAKUMAKO」等馬事文化風土的同時，旨在讓每位成員都能擁有自身角色的營運團隊。
齊藤祐太(@Yutasaito1014)
岡本貴明
代表者・鈴木拓生致詞
我過去在大學、農業、福祉、學童保育等各種現場與人接觸的過程中，培育出「想在岩手創造一個任何人都能參與的歸屬之地」的想法。
與此想法重疊的，是岩手地區人與馬相互扶持的馬事文化。
我感受到岩手的馬事文化中，蘊含著人與地區各司其職、相互關聯而生的關係性。
懷著對相關人士的感謝，我們將以挑戰UNIZONE為契機，拓展孩子們及地區夥伴能感受到「這裡有屬於我的角色」、並能主動參與的環境。
遠州HAMAMATS MOTORS(遠州ハママツモータース) (靜岡縣)
這是一支與地區民眾合作，從靜岡濱松挑戰世界的職業電競賽車隊伍。
小出峻(@SyunRacing)
百瀨翔(@SyoMomose)
武藤雅奈 (團隊契約選手)
團隊契約選手是指，目前雖未取得UNIZONE執照，但透過對團隊活動的承諾而簽約的選手。
代表者・山岸真智致詞
對於平日給予UNIZONE以及遠州HAMAMATS MOTORS極大的支持與聲援，我們由衷表示感謝。
在即將到來的UNIZONE 2026賽季，我們將以過去賽季獲得的經驗為基礎，在競技方面瞄準更高的目標持續努力。
另一方面，對於上賽季成為聯賽次數最多的草根活動・地區合作，我們也希望進一步持續發展，並與各利害關係方合作，致力於地區活化與產業創造。
恒志堂RACING北海道 (北海道)
以現實與虛擬雙輪驅動的賽車隊伍。
在虛擬賽事方面，曾在JEGT中獲得系列賽第2名等，逐步累積實績，是雖為初次參賽卻虎視眈眈瞄準冠軍的黑馬。
長和樹
加藤達彥
代表者・佐藤元春致詞
我是兼任車隊擁有者與車手的佐藤元春。
我們將以首年就瞄準冠軍的心態挑戰UNIZONE。
將以在現實與虛擬兩方面累積的經驗為武器，展現出奮戰到最後一刻的比賽。
還請大家多多支持。
熱情即是才能！
Saishunkan Sol 熊本 (熊本縣)
2025年大賽中遺憾屈居亞軍、飲下不甘淚水的「Saishunkan Sol 熊本」
2026年是否能奪得冠軍備受矚目。
荒川麟
黑澤和真
新谷昇馬
代表者・西川正明致詞
我們是以熊本為據點活動的電競隊伍，Saishunkan Sol 熊本。
在邁入UNIZONE第二年的本賽季，我們將以超越上賽季亞軍的「冠軍」為目標，全力挑戰。
除了致力於提升競技賽事的熱度，我們也將更專注於從家鄉・熊本推廣及振興電競賽車，預定將與各方利害關係人攜手努力。
感謝各位粉絲、各位相關人士平日溫暖的支持。
本賽季也懇請大家給予我們熱烈的聲援。
東京VERDY RACING(東京ヴェルディレーシング) (東京都)
經營足球等18項運動俱樂部隊伍的「東京VERDY」
其團隊營運的訣竅將如何發揮令人期待。
兒島弘訓(@HK_motorsport)
木村偉織
佐佐木光(@hkr629)
佐佐木藍咲 (團隊契約選手)
代表者・松本聰致詞
東京VERDY自1969年創立以來，一直秉持著開拓者精神持續活動。
對於能與UNIZONE提倡的「挑戰新移動方式」、「現實與虛擬的融合」等新挑戰並肩同行，我們感到興奮不已。
我們不僅致力於團隊與聯賽的成功，也將以對日本骨幹產業汽車產業的進一步發展，能做出些微貢獻為目標而努力。
名古屋OJA (愛知縣)
在2025年大賽中成功奪冠，成為初代冠軍的「名古屋OJA」
能否展現王者風範，實現二連霸。
武藤壯汰(@sota_racing68)
小此木裕貴(@LewisHamideltin)
石野弘貴 (團隊契約選手)
梅垣清 (團隊契約選手)
代表者・岩田滉平致詞
作為以汽車產業聚集地・愛知縣為據點的隊伍，對於能在2025年賽季達成UNIZONE初代年度冠軍以及車手冠軍的雙冠王，我們感到非常高興。
這項成果是承蒙平日給予我們支持的粉絲們，以及支持團隊挑戰的贊助商、相關企業各位的援助所賜，我們由衷感謝。
2026年賽季，我們將以二連霸為目標，不僅要在競技賽事上更上一層樓，也將更加專注於從家鄉・名古屋推廣及振興電競賽車。
從開幕站開始勢必將有熱烈的比賽！
千萬別錯過選手們的激戰！
UNIZONE 2026 チーム所属選手の発表🎉
UNIZONE 2026 参戦全6チームの所属選手を発表しました！✨優勝を掴むのは、誰だ？！🏆
3月7日（土）に開幕する熱い戦いを、どうぞお楽しみに！！🔥
詳細はこちら▶https://t.co/YvRe2GEbHa pic.twitter.com/fiR8bssxuA
— UNIZONE eモータースポーツ (@UNIZONE_eMS) February 4, 2026
