Marf邱彥筒專訪　定位主流但思想非主流

電競隊伍「INSOMNIA」重返VALORANT競技舞台！睽違約5年的再始動

由INS股份有限公司營運的電競隊伍「INSOMNIA」宣布重新啟動「VALORANT」部門。
這是自「VALORANT Champions Tour 2021 Japan Stage 3」以來，睽違約5年重返競技舞台，粉絲們寄予了高度期待。

「INSOMNIA」再次進軍VALORANT競技舞台

INSOMNIA」宣布了「VALORANT」部門的重新啟動。
將從2026年度的國內聯賽「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1」開始，再次為爭奪「VALORANT」的頂點而戰。
新的陣容名單中，網羅了實力派選手。

VALORANT部門 所屬成員

以日本首個三方協作機制電競隊伍而聞名的「INSOMNIA」，近年來取得驚人的成果。
除了「鬥陣特攻」部門進軍國際大賽外，「Pokémon UNITE」部門更在「Pokémon UNITE Asia Champions League 2025」中漂亮奪冠，以亞洲冠軍之姿進軍世界大賽。
其「VALORANT」部門的活躍表現也備受矚目。
關於「INSOMNIA」的詳細資訊，請參閱INSOMNIA官方網站或INSOMNIA官方X(@insomnia_esp)。

© 2026, INSOMNIA Powered by Shopify

🔸電競活動「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」的詳細資訊已公開！「特戰英豪」「英雄聯盟」「快打旋風6」各遊戲的團隊成員與教練名單揭曉
🔸DetonatioN FocusMe將參加「VALORANT Champions Tour Pacific 2026 Kickoff」！將挑戰使用新體制，目標是獲得參加國際大賽的資格！
🔸總獎金高達 120 億日圓的「Esports World Cup 2026」賽程公開！從《餓狼傳說》到西洋棋共 24 個項目

