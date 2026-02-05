電競隊伍「INSOMNIA」重返VALORANT競技舞台！睽違約5年的再始動

由INS股份有限公司營運的電競隊伍「INSOMNIA」宣布重新啟動「VALORANT」部門。

這是自「VALORANT Champions Tour 2021 Japan Stage 3」以來，睽違約5年重返競技舞台，粉絲們寄予了高度期待。

「INSOMNIA」再次進軍VALORANT競技舞台

「INSOMNIA」宣布了「VALORANT」部門的重新啟動。

將從2026年度的國內聯賽「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1」開始，再次為爭奪「VALORANT」的頂點而戰。

新的陣容名單中，網羅了實力派選手。

VALORANT部門 所屬成員

以日本首個三方協作機制電競隊伍而聞名的「INSOMNIA」，近年來取得驚人的成果。

除了「鬥陣特攻」部門進軍國際大賽外，「Pokémon UNITE」部門更在「Pokémon UNITE Asia Champions League 2025」中漂亮奪冠，以亞洲冠軍之姿進軍世界大賽。

其「VALORANT」部門的活躍表現也備受矚目。

關於「INSOMNIA」的詳細資訊，請參閱INSOMNIA官方網站或INSOMNIA官方X(@insomnia_esp)。

