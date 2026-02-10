電競隊伍「SCARZ」主辦「SCARZ CUP STREET FIGHTER6」將於2月21日開催決定！眾多職業選手及人氣實況主出演

營運電競隊伍「SCARZ」的XENOZ股份有限公司宣布，將自 2026年2月21日(六)18:00 起舉辦「SCARZ CUP STREET FIGHTER6」。

除同隊伍所屬的RYUSEI選手(@RYUSEI_CARL)及Kincho選手(@kincho0211)外， 眾多職業選手及人氣實況主也將出演 。

「SCARZ CUP STREET FIGHTER6」將於2月21日18時起開催！

「SCARZ CUP」是由職業電競隊伍「SCARZ」營運的大規模社群活動。

這是一項不限遊戲項目，旨在將當前活躍的職業選手魅力傳達給更多人，並以活化社群為目標所舉辦的活動。

至今已以《Apex 英雄》等項目 總計舉辦7次 ，在眾多贊助企業的協力下，成功炒熱了社群氣氛。

本次將以風靡全球的格鬥遊戲《快打旋風6｠為項目，直播該遊戲中活躍的職業選手與實況主們的熱血對戰。

據聞 還有部分未公開的成員 ，請務必關注後續報導。

詳細資訊請參閱「SCARZ」官方網站或官方 X (@SCARZ5)。

出演者一覽

「SCARZ CUP STREET FIGHTER6」出演者

TEAM RYUSEI (TEAM RYUSEI)

TEAM KINCHO (TEAM Kincho)

TEAM TACHIKAWA (TEAM 立川)

TEAM YAS

活動概要 SCARZ CUP STREET FIGHTER6 2026年2月21日(六)18:00〜 SCARZ 官方YouTube 第一生命、大丸松坂屋百貨店、PARCO、LIXIL

