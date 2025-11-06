電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談：用電影去回應時代

【電笠】「人人和音 SCHOOL TOUR」第三季熱烈展開！最新一場來到香港理工大學社會工作系，邀請導演黃修平與演員岑珈其，與師生展開一場關於「理想」與「現實」的對談。

人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談

交流環節中，香港理工大學應用社會科學系高級講師 Raymond Tam 向黃修平導演提問：在拍攝《狂舞派》等青春題材時，如何平衡呈現「理想」與「現實」？黃修平認為，有些導演縱然認為現實世界必然黑暗，但若能透過創作真實呈現、從而啟發，作品本身就有著「發光」的價值：「帶來 false hope 是沒意思的。重點是令觀眾在苦楚中感到絲絲慰藉。《狂舞派》想說的就是在社會框架下，卻有一顆年青力量誕生。馬死落地行，義無反顧。」

廣告 廣告

人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談

欠缺的那一點是準備，也是緣分

這種在理想與現實之間的「義無反顧」，正是岑珈其演員之路的寫照。他分享自己初出茅廬時做過多種行業：「如夜更 part-time 地盤工及夜班雲打磨我也做過，為的就是能夠維持生計之餘，而不影響早上突如其來的 casting 機會。我更試過放棄做地產經紀所賺來的五萬元佣金，而繼續追尋演員夢！」

人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談

得與失之間，無人能預知結果，但珈其強調，這些豐富經歷反而成為他日後飾演不同角色時最寶貴的養分，賦予表演更立體的「質地」。

另一套黃修平導演的電影《哪一天我們會飛》中，由黃淑蔓主唱的主題曲《差一點我們會飛》，其命名引發修讀社會政策及社會創業的同學 Mavis 提問：我們該如何找到可令人生起飛，還欠缺的「那一點」？

對珈其而言，答案在於不斷的準備和堅持；而黃修平則補充了關鍵的「一點」—— 緣分。「我的創作靈感多來自對身邊生活的好奇，例如我早年在 Poly 教書時，便特別深刻留意常常在學校便利店門前跳舞的『Dance Soc』成員。直到某天，突然有人邀請我拍攝一齣『歌舞』電影，那不就是一拍即合嗎？《狂舞派》就此誕生。」

人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談

發揮所長同時尊重每一個「個人」

修讀社會工作的 Jesse 好奇，為何黃修平的電影總以「尋找及展現自我」為核心命題？

導演強調這是自然而成，但他進一步闡釋真正的「個人主義」：「是如何盡力地發揮一己所長同時，又能尊重其他每一個『個人』。」他以《看我今天怎麼說》中的聾人議題為例：「他們很 proud of 這身分，並認為手語是最好的溝通方式，不需要助聽器。或許有人質疑為甚麼不接受科技協助，但每人聽力受損的程度及感受也不同，不能一概而論，應該尊重每個人的選擇。一個文明社會，應該提供足夠的手語翻譯服務，而非單純要求小眾迎合大眾。」

最後，來自社會政策及社會創業學科的 Andy 問及黃修平未來的發展方向。黃導表示有意繼續深入探索手語相關主題：「我的創作主題，永遠也離不開真、善、美。好像很老土，但現在社會實在很需要去講。」珈其聽罷更即時「搲捞」，希望有幸參演！

電影創作有許多面向，其中一種正是以足夠的洞悉力回應時代：就讓電影不止留在戲院，更走進我們生活之間，帶來絲絲溫暖。

人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談

人人和音 SCHOOL TOUR｜《狂舞派》導演黃修平、岑珈其、理大社會工作系師生對談

本季導演大師班活動：

關錦鵬導演大師班 - 嘉賓 余香凝小姐

麥兆輝導演大師班 - 嘉賓 張繼聰先生

陳詠燊導演大師班 - 嘉賓 林明禎小姐

黄修平導演大師班 - 嘉賓 岑珈其先生

葉念琛導演大師班 - 嘉賓 Beanies

【電笠】聆聽當代的聲音

Instagram：instagram.com/dl.thevoc

Facebook：facebook.com/DL.theVOC

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！