電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜《頭文字D》導演麥兆輝、張繼聰、科大金融系師生對談：串流平台是敵是友？

【電笠】主辦人人和音 SCHOOL TOUR，來到第三季，【電笠】將視野拓展至大專院校，嘗試以經典電影為媒，探問它們在離開戲院多年後，於新世代眼中將激盪出怎樣的新解讀。活動特別與不同學系合作，邀請導演與嘉賓進入校園，展開跨越時代的深度交流。
活動中，【電笠】邀請到近期因《頭文字D》再受熱議的導演麥兆輝，以及歷經八年籌備、終於推出新作《金童》的張繼聰，來到香港科技大學金融系與學生見面互動。他們與在場師生圍繞「未來」與「經濟」兩大主題，一同探討麥兆輝執導的多部經典電影，以及香港電影業的發展路向，為第三季的 SCHOOL TOUR 拉開思想交流的序幕。
串流平台是敵是友？
來自量化金融學四年級的 Kiandra 首先提問，直指「串流平台」對電影產業帶來的沖擊，問嘉賓們有何利弊呢？麥兆輝導演幽默回應：「我尚未有串流平台邀約執導，因此未能切身感受其益處！」張繼聰則認為現階段「弊大於利」：「連美國影院都承受巨大壓力，許多頒獎禮更拒絕串流平台作品參賽，這儼然成為一場產業角力。」
當話題轉向香港電影題材多樣性，修讀工商管理學士（金融學）的 Ryan 詢問，在警匪片被指「過時」的當下，是否可能拓展更多藝術片類型。麥兆輝對此提出觀察：「導演和編劇在選題時，往往會傾向戲劇張力強的角色。同時，電影本質是商業運作，不少投資者仍傾向制作《無間道》這類成功範式 —— 資本在相當程度上仍會主導著創作方向。」
警匪片已過時？
張繼聰則提出，這是電影業最好也是最壞的時代：「近年某些預期受歡迎的題材，結果票房表現不如預期；相反，《破地獄》、《飯戲攻心》等非主流題材的作品卻大受歡迎。因此我不惜花費八年時間，甚至自資籌備《金童》，只要肯試就可能有機會成功。我並不過分區分商業與藝術，正如麥導所說，拍電影本就是商業行為，而最好的藝術，就是拍出一部優秀的商業電影。」
關於資金籌集問題，修讀工商管理學士（金融學）的 Ivan 問到新導演如何籌措拍攝資源，並提及「政府首部劇情電影計劃」提供的 800 萬資助是否足夠和帶來很大壓力。張繼聰鼓勵道，許多導演僅以 500，甚或 300 萬資金便完成作品，笑稱如果同學們能得到「首部劇情」贊助，好能是值得珍惜的人生高光時刻！麥兆輝導演則表示，資源正正是激發創意的誘因之一，亦是電影業這「夢工場」刺激有趣的地方。
資金只是「好電影」的條件之一
最後，香港科技大學金融系副教授 Darwin 蔡達銘提出關鍵一問：「電影業能否參考初創企業的融資模式，以分階段形式向導演提供資金？」此問題進一步深化了關於電影制作與資源分配的討論。
麥兆輝導演對此回應，笑稱：「咁就慘囉！」，續指出業界確實需要政府更多元形式的支持。他進一步闡明，除資金援助外，長遠的產業規劃與制度性協作，對於繁榮電影業同樣至關重要。終究資金只是「成就一部好電影」的條件之一，行業的整體興盛更需要系統性、可持續的生態支持。
從串流平台衝擊到題材創新，從融資困境到產業願景，每一位提問者的思考，與嘉賓們的真誠分享，都是這個時代最真實的寫照 —— 電影不會因困難而褪色，只會在挑戰中覓得新的可能！活動尾聲同學們更約定嘉賓們於戲院見！齊聲叫出 Movies Stay in Theaters！
本季導演大師班活動：
關錦鵬導演大師班 - 嘉賓 余香凝小姐
麥兆輝導演大師班 - 嘉賓 張繼聰先生
陳詠燊導演大師班 - 嘉賓 林明禎小姐
黄修平導演大師班 - 嘉賓 岑珈其先生
葉念琛導演大師班 - 嘉賓 Beanies
