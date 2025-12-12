【電笠】「人人和音 SCHOOL TOUR」第三季 Movies Stay in Theaters 最新一場走進香港專業教育學院（IVE）屯門院校，邀請《飯戲攻心》導演陳詠燊與演員林明禎，與學生展開一場關於夢想、溝通與成長的真誠對話。

站在學校禮堂的舞台上，陳詠燊分享了一個令全場驚喜的故事 —— 原來他是 IVE 屯門院校的校友，1995 年為謀生計讀會計，卻在當時的戲劇社找到一生志業。他拿著在校期間創作的四個厚厚劇本，成功考入演藝學院，開啟創作之路。而今天分享會的舞台，正是他當年首次演戲的地方：「這裡，是我的夢想發源地。」

電笠人人和音 SCHOOL TOUR｜《飯戲攻心》導演陳詠燊、演員林明禎與學生對談：一場關於夢想、溝通與成長對話

從編劇到導演的成長智慧 做人要識轉彎

「學生發展學科」的目標，就是提升學生的自信心，由心態成長、逆境處理，到成就夢想，都會涉獵得到，跟陳詠燊導演電影作品《逆流大叔》及《飯戲攻心》所說的主題不謀而合。陳導就以當中的拍攝經驗作分享：「做人跟做導演一樣，最重要是承認自己不懂什麼。但在兩套戲的拍攝過程中，令我學會相信團隊的重要性。」陳導坦言，編劇出身讓他在運鏡、美術不如其他人專業，但相信自己在處理劇本結構上的能力，便為自身當導演時帶來更多自信。

話音剛落，現場麥克風突然失靈。陳導立即展現應變能力，以丹田發聲笑言：「在演藝學院學的發聲技巧，看似一直沒用，今天正好派上用場！這不就是把特點放在適當位置的最佳示範？」其充滿自信的表現及轉數之快引發全場笑聲與掌聲。

明禎破關之路 不要只用盲力

談到電影角色，陳詠燊特別點出林明禎在《飯戲攻心》中所飾演的「阿 Meow」最具學習價值：「我刻意將智者角色交給年輕人，如《逆流大叔》的胡子彤，他有著大人常忘記單純熱血的力量。而阿Meow 則教會大家什麼是有效溝通 —— 如洪七公最愛黃蓉的炒白菜，最簡單的菜式就是最好的菜式，能爽朗自信向別人表達，這就是最好的溝通。」年少雖輕狂，但要突破難關，往往就是欠缺這道信念和力量。

就像林明禎分享拍攝《飯戲攻心》時完全不懂廣東話的挑戰：「只能靠拼音強記，連自己說什麼都不知道。」她以打電玩作妙喻：「太容易過的關卡，成功也沒成就感。」但同一時間亦呼籲大家切勿「死頂」：「除了知道自己不懂什麼，更要清楚喜歡什麼。解決不了就先放下，做點喜歡的事，轉個彎，新想法自然湧現，千萬別用『盲力』硬頂。」

陳導補充道：「別看明禎說得輕鬆，她付出極大努力。疫情隔離 21 日期間，她閉關苦練，反覆聽錄音、記台詞。」

在適當的地方發現最好的自己

來到學生分享環節，談到學校做 group project 如《逆流大叔》龍舟隊般，總會遇到形形式式不同能力和性格的人，作為組長又會怎樣帶領團隊前行呢？修讀主題公園及劇場創意科技高級文憑的東東認為應先明確分工，再定期匯報進度。陳詠燊接話：「我就是極度信任伙伴的人。這世界沒有絕對不好的人，只是要懂得在適當位置發現彼此最好的部分。」林明禎點頭補充：「我亦會主動找組員傾談，坦誠表達想法。而在這過程入面，實在非常感謝陳導找到我最好的部分。」

而在《飯戲攻心》入面，由黃子華所飾演的大哥不斷利用「善意的謊言」去維持家庭和睦，主題公園及劇場創意科技高級文憑一年級生 Marcus 與陳導對此均持正面見解：「若真相只會傷害人，適度包裝能讓大家都好過。生活不是比賽講真相，那樣易成殘酷戰場。」

當說到《逆流大叔》的外在環境問題，與《飯戲攻心》的「自我心理關口」哪個更難克服時，修讀商業基礎課程的 Jackie 一語中的：「內心關卡才是最大阻礙。若一開始就認定自己做不到，最終九成會失敗，即使身處順流也會離夢想越來越遠。」

談及喜劇發展，陳詠燊精闢分析：「從前周星馳時代吸引人的是對白和演員魅力，現在喜劇回歸角色和處境本身，透過放大現實荒誕製造笑料。」他特別強調劇本設定的處境在當代喜劇中的核心地位，未來日子亦會堅持著這創作走向。

由【電笠】主辦的「人人和音 SCHOOL TOUR」第三季，以「Movies Stay in Theaters」為題，一連五場校園分享會在滿載的笑聲與思考中圓滿落幕。從大銀幕上的故事，到學生眼中的多元見解，再到與導演、嘉賓之間一段段跨越世代對話， 就此激盪出意想不到的啟發。

三十年前在此啟航的陳詠燊，今日見證又一代年輕人在同個舞台種下夢想種子。這不僅是創作熱情的傳承，更印證了「在適當位置，發現最好自己」的生命智慧 —— 正如陳導所言：「我們有的不是缺點，只是等待發光的特點。」

